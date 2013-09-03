"Дальзаводу" доверят обслуживание вертолетоносца "Владивосток"

Первый российский вертолетоносец типа "Мистраль", который получит наименование "Владивосток", будет обслуживаться в Центре судоремонта "Дальзавод" во Владивостоке, сообщил вице-премьер Дмитрий РОГОЗИН.

"Я посетил "Дальзавод", он находится в пределах Владивостока, и мы планируем, что обслуживаться корабль будет именно там. Первый корабль называется "Владивосток", и поэтому он во Владивостоке обслуживаться и будет", - сказал вице-премьер в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, скоро состоится заседание Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ, на котором будет обсуждаться, чем будет вооружен вертолетоносец, какие средства связи и системы управления будут на него установлены.

"В целом, все те средства, которыми предполагается дооснастить первый "Мистраль", заложены в государственную программу вооружения, и проблем здесь возникнуть не должно", - сказал он.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.