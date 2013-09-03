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"Дальзаводу" доверят обслуживание вертолетоносца "Владивосток"

03 Сентября 2013, 08:41 | Владивосток

Первый российский вертолетоносец типа "Мистраль", который получит наименование "Владивосток", будет обслуживаться в Центре судоремонта "Дальзавод" во Владивостоке, сообщил вице-премьер Дмитрий РОГОЗИН.

"Я посетил "Дальзавод", он находится в пределах Владивостока, и мы планируем, что обслуживаться корабль будет именно там. Первый корабль называется "Владивосток", и поэтому он во Владивостоке обслуживаться и будет", - сказал вице-премьер в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, скоро состоится заседание Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ, на котором будет обсуждаться, чем будет вооружен вертолетоносец, какие средства связи и системы управления будут на него установлены.

 "В целом, все те средства, которыми предполагается дооснастить первый "Мистраль", заложены в государственную программу вооружения, и проблем здесь возникнуть не должно", - сказал он.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: ТОФ  Дальзавод  мистраль  флот  Рогозин  ремонт 



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Комментарии

  • xrarx11:25, 03.09.2013#

    А ничего, что этот корыто (Мистраль) не приспособлено для эксплуатации в наших условиях?

  • 36212:24, 03.09.2013#

    Ничего, он все равно не отойдет от причала ДЗ после "успешного" обслуживания.

  • Псевдоним12:51, 03.09.2013#

    Ну все пиндец прийдет мистралю после такого технического обслуживания и ремонта на дальзаводе.

  • Спиридон14:33, 03.09.2013#

    "ПРокладкоНосец МенСтруаль" - это самое боЁвое Корыто Маасковских Стрельцов !!!

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