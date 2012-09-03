В ДВФУ будет создан прецедент

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября, ZRPRESS. В 2012 году поступать в Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) приехали абитуриенты из 45 регионов России, включая Москву и Санкт-Петербург, сообщил журналистам ректор университета Сергей ИВАНЕЦ.

В текущем году в университете стартовали 10 международных магистерских программ, здесь уже учится около тысячи иностранных студентов. К моменту завершения программы развития в 2019 году планируется увеличить эту цифру в семь раз. Ориентировочно доля иностранных студентов достигнет четверти.

По словам ректора, новый кампус ДВФУ на острове Русский, где в настоящее время проходят заседания и встречи в рамках саммита АТЭС, привлек уже около 30 заявок на проведение крупных международных мероприятий в ближайшие три месяца.

"После того как саммит будет завершен, у нас появится очень богатый опыт проведения значимых международных мероприятий, будет создан прецедент", - отметил Сергей Иванец.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».