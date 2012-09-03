Небо саммита во Владивостоке: «Триумф» подкрался незаметно

Четвертый полк зенитной ракетной системы С-400 в прошлый четверг заступил на боевое дежурство под Находкой, сообщил РИА «Новости» официальный представитель Восточного военного округа.

Таким образом, теперь на вооружении российской армии четыре полка С-400: два - в Подмосковье (Электросталь и Дмитров), один - на Балтийском флоте, и еще один – у нас в Восточном военном округе.

Как уже сообщал «ЗР», идея поставить тогда еще новейшие комплексы С-400 на боевое дежурство под Владивостоком возникла несколько лет назад, когда северные корейцы начали «экспериментировать» с баллистическими ракетами, одна из которых, напомним, упала аккурат возле Находки. А после объявления Владивостока будущей столицей саммита АТЭС, как говорится, и сам бог велел прикрыть небо Южного Приморья новенькими комплексами.

Напомним, что небо над Приморьем, и в частности Владивостоком, охраняют части 11-й армии ВВС и ПВО. Из средств, способных перехватывать ракеты и самолеты на дальних дистанциях, выделим дивизионы зенитно-ракетных комплексов С-300П. Их трубы мы видим на центральной площади города в День ПВО. Из авиации для перехвата в небо должны подняться дальние истребители-перехватчики МиГ-31 из авиаполка в окрестностях Чугуевки и фронтовые истребители Су-27 (недавно модернизированные до уровня Су-27СМК), дислоцирующиеся в Угловом. Именно эти два типа самолетов чаще всего гремят во владивостокском небе.

Кроме того, южное Приморье могут прикрыть оставшиеся еще на плаву корабли Тихоокеанского флота. Прежде всего, это крейсер управляемого ракетного оружия "Варяг". Самым мощным средством противовоздушной обороны (ПВО) флагмана ТОФ являются ЗРК "Риф". Для непосвященных - это морской вариант комплекса С-300Ф.

На вооружении частей, дислоцированных на данной территории, также имеются разнообразные средства ПВО средней дальности и ближнего рубежа. Но это уже оружие непосредственно для поля боя.

Однако нет нужды говорить, что это оружие способно надежно работать лишь в комплексе с надежной работой радаров, разведки, в том числе космической, и пр. Свою роль играет и состояние самих средств ПВО. Ракеты из КНДР - не чудо техники, но и наше вооружение разработано в 70-80-е годы.

Юрий Рогов, «Золотой Рог».