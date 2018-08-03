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Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
В планах собственника выжать из клочка земли на Океанском проспекте максимальную выгоду, в планах жителей соседних домов – протесты, судебные иски и письмо Путину
В конце декабря минувшего года Деловая газета «Золотой Рог» уже обращалась к теме вопиющего пренебрежения общественным мнением владельцем и застройщиком земельного участка, где компания ООО «Порто-Франко 70» собирается осуществить строительство многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по Океанскому проспекту, 85А, о попустительстве этому властей города, которые 23 января 2007 года территорию, которую следовало бы развивать как площадку общественного значения для жителей домов №№83, 85/1, 85/2, 87/1, 87/2 и 101, продали компании ЗАО «ДТА-Конструкция».
Приобретался участок «в целях для дальнейшей эксплуатации объекта незавершенного строительства (административно-технического центра)» - это видно на копии документа.
Строительство по сути небольшого офисного здания, которое начиналось еще в советское время, преследовало цель восполнить утрату на этом месте небольшой православной церкви, обслуживавшей в далеком прошлом культовые потребности населения жителей района бывшей Корейской слободы. То ли денег не хватило, то ли бог воспротивился святотатству, но строительство ограничилось нулевым циклом и заглохло. Затем его несколько раз пытались реанимировать, но реаниматоров преследовала неудача.
Новый приступ строительной лихорадки, вызвавший массовые протесты местных жителей, начался в минувшем году, когда компания ООО «Порто-Франко 70» зарегистрированная 3 марта 2017 года, начала огораживать территорию под строительство. Выяснилось, что она, как и упомянутое ЗАО «ДТА-Конструкция» полностью принадлежит приморскому бизнесмену вьетнамского происхождения До Куок ВЬЕТУ. И в планах собственника выжать из клочка земли на Океанском проспекте максимальную выгоду. И эту выгоду он уже оформил в проект строительства 24-этажного высотного дома с высоким стилобатом в несколько этажей нежилого назначения.
Визуально этот дом должен стать архитектурной доминантой над соседними панельными 9-12-этажными домами. Но при этом трудно представить, что не будут нарушены нормы инсоляции по соседним зданиям, в некоторых квартирах которых после этого строительства даже в солнечные дни будет сумеречно.
Притом, что снижение освещения солнцем на эту группу домов уже дает комплекс незавершенного строительства ЖК «Атлантикс Сити», напротив которого и новая 24-этажка поднимется.
В будущем на это повлияет еще один высотный комплекс, который поднимется с другой стороны группы панельных домов – в районе ул. Томской-Союзной.
В свое время «Золотой Рог» писал: «Когда проект этого нового дома обсуждался на градосовете, руководивший его работой Анатолий МЕЛЬНИК отметил, что «надо грамотно использовать территорию города, соблюдать регламенты и улучшать среду обитания». И в этом отношении к проекту есть вопросы, поскольку трехуровневой встроенной парковки будет мало даже для жильцов этого дома, не говоря о том, что без мест для своих авто останутся автомобилисты из соседних домов. Сомнительно, что стоит включать в объект еще один торговый центр».
Тогда же на градосовете предполагалось, что возможное строительство обязательно вызовет протесты. Так оно и вышло.
Уже не раз жители этого района выходили на массовые собрания на спорную территорию. В ближайшие дни акции грозят возобновиться, поскольку чаяния жителей этого жилого района проигнорированы.
Более того, начавшаяся подготовка площадки к строительству уже отрезала жителей 12-этажки на Океанском проспекте, 83 от сквозного проезда к дому N85.
Здесь и без того сложная ситуация с обслуживанием спецтранспорта – скорой помощью, пожарными, мусоровозами. Теперь и запасный проезд перегорожен.
Ранее по этой теме писал и VL.Ru: «На этом месте у нас подземные воды, дома стоят на насыпных грунтах, – рассказал житель дома № 85 Александр. – Посмотрите на балконы верхних этажей – они осыпаются. Если начнется стройка, то наши дома могут «поползти» и обрушиться. Мы этого боимся».
«Если поднять историю этого места, то давным-давно здесь находился храм, рядом были источники, – продолжила Юлия. – Потом храм снесли. Сейчас в теплое время года у дома № 85 постоянно вода течет».
Местные жители называют и другие причины, почему высотки здесь быть не должно:
«Если здесь построить огромный дом, то солнечного света у нас в квартирах не будет. К тому же с детьми и так негде гулять, детской площадки нет. Ближайший стадион на улице Хабаровской около школы № 18. Мы просили, писали письма в администрацию города, чтобы нам установили на этом месте детскую площадку», – говорит Юлия.
Главным требованием жителей-протестантов остается одно – запретить строительство высотного дома в этом месте и использовать территорию исключительно в тех целях, которые предложены жильцами и представителями общественных организаций города и края, поддерживающих их в борьбе за право жить в комфортной городской среде.
В понедельник, 6 августа, жильцы вновь выйдут на спорную территорию, чтобы решить, что делать дальше, кому писать и где искать правду. Есть шанс, что Владивосток вновь прославится очередным письмом о спасении к Президенту России Владимиру Путину накануне сентябрьских выборов в Приморье.
Фото предоставлены жильцами дома по Океанскому проспекту, 83.
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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