www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 60.58 р. 100 JPY: 54.7 р.
EUR: 71.69 р. 10 CNY: 90.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Во Владивостоке пройдет этап федерального турнира по онлайн-игре в танки

03 Августа 2017, 17:43 | Владивосток

На состязания уже зарегистрировалось порядка 1 тыс. человек, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В воскресенье, 6 августа в КСК «Фетисов Арена» пройдет серия турниров «Время танков. Битва взводов» по онлайн игре World of Tanks. По словам организаторов, соревнования включает в себя шесть этапов среди игроков, которые пройдут в Хабаровске, Владивостоке, Иркутске, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.

По официальным данным в Приморском крае зарегистрировано более 150 000 игроков в «танки». Первый этап прошел в Хабаровске и собрал более 1,8 тыс. человек. Во Владивостоке организаторы ожидают порядка 2 тыс. человек.

Турнир будет проходит в двух форматах: командные соревнования в формате «3 на 3» и личный зачет. В игровой зоне. Где будут проходить состязания для личного зачета будет установлено 60 компьютеров. Лучшим танкистам будут вручены ценные подарки.

Помимо самого турнира для гостей будут работать фотозоны, салоны красоты, а также организованы различные мастер-классы. Организаторы разыграют сувениры и подарки. Для детей будет организована отдельная программа развлечений.

Кроме этого участники турнира смогут познакомится с разработчиками игры и задать им интересующие их вопросы.

Зарегистрироваться на мероприятие необходимо на сайте.

Добавим, что первый киберспортивный турнир по World of Tanks прошел во Владивостоке в октябре 2013 года. Мероприятие посетило более 1 000 участников. В личном зачете сыграло более 400 человек.

Иван КРЫШАН

 

Автор:
Теги: киберспорт  Фетисов-Арена  танки 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru