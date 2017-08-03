Во Владивостоке пройдет этап федерального турнира по онлайн-игре в танки

На состязания уже зарегистрировалось порядка 1 тыс. человек, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В воскресенье, 6 августа в КСК «Фетисов Арена» пройдет серия турниров «Время танков. Битва взводов» по онлайн игре World of Tanks. По словам организаторов, соревнования включает в себя шесть этапов среди игроков, которые пройдут в Хабаровске, Владивостоке, Иркутске, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.

По официальным данным в Приморском крае зарегистрировано более 150 000 игроков в «танки». Первый этап прошел в Хабаровске и собрал более 1,8 тыс. человек. Во Владивостоке организаторы ожидают порядка 2 тыс. человек.

Турнир будет проходит в двух форматах: командные соревнования в формате «3 на 3» и личный зачет. В игровой зоне. Где будут проходить состязания для личного зачета будет установлено 60 компьютеров. Лучшим танкистам будут вручены ценные подарки.

Помимо самого турнира для гостей будут работать фотозоны, салоны красоты, а также организованы различные мастер-классы. Организаторы разыграют сувениры и подарки. Для детей будет организована отдельная программа развлечений.

Кроме этого участники турнира смогут познакомится с разработчиками игры и задать им интересующие их вопросы.

Зарегистрироваться на мероприятие необходимо на сайте.

Добавим, что первый киберспортивный турнир по World of Tanks прошел во Владивостоке в октябре 2013 года. Мероприятие посетило более 1 000 участников. В личном зачете сыграло более 400 человек.

Иван КРЫШАН