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Во Владивостоке изменилось расписание морских прибрежных перевозок

03 Августа 2016, 17:39 | Владивосток

Во Владивостоке изменилось расписание морских прибрежных перевозок. Дополнительные рейсы катамарана «Москва» введены на линии Владивосток - остров Попова. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Расписание движения морского транспорта общего пользования на летний период 2016 года на территории Владивостокского городского округа:

Наименование пассажирской линии

Дни следования

Время отправления (час., мин.)

с начального пункта

с конечного пункта

Владивосток - о. Попова

ежедневно
(кроме воскресенья в период с 31 июля по 28 августа)

19:00

08:00

воскресенье
(в период с 31 июля по 28 августа)

17:00

20:00

18:30

08:00

Владивосток - о. Рейнеке -
о. Попова

среда, пятница, воскресенье
(кроме воскресенья в период с 31 июля по 28 августа)

14:00

15:40 (с о. Рейнеке)
16:15 (с о. Попова)

Владивосток - о. Попова -
о. Рейнеке

воскресенье
(в период с 31 июля по 28 августа)

13:20

14:40 (с о. Попова)
15:15 (с о. Рейнеке)

Владивосток - п-ов Песчаный

понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье
(в период с 01 мая 2016 по 31 октября 2016)

08:30; 18:00

10:00;

19:30

Уточнять точное время выполнения рейсов можно в справочной службе вокзала прибрежных сообщений по тел. (423) 230-24-86.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

 

 

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Теги: паром  прибрежные перевозки 



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