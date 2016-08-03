Во Владивостоке изменилось расписание морских прибрежных перевозок. Дополнительные рейсы катамарана «Москва» введены на линии Владивосток - остров Попова. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Расписание движения морского транспорта общего пользования на летний период 2016 года на территории Владивостокского городского округа:

Наименование пассажирской линии Дни следования Время отправления (час., мин.) с начального пункта с конечного пункта Владивосток - о. Попова ежедневно

(кроме воскресенья в период с 31 июля по 28 августа) 19:00 08:00 воскресенье

(в период с 31 июля по 28 августа) 17:00 20:00 18:30 08:00 Владивосток - о. Рейнеке -

о. Попова среда, пятница, воскресенье

(кроме воскресенья в период с 31 июля по 28 августа) 14:00 15:40 (с о. Рейнеке)

16:15 (с о. Попова) Владивосток - о. Попова -

о. Рейнеке воскресенье

(в период с 31 июля по 28 августа) 13:20 14:40 (с о. Попова)

15:15 (с о. Рейнеке) Владивосток - п-ов Песчаный понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье

(в период с 01 мая 2016 по 31 октября 2016) 08:30; 18:00 10:00; 19:30

Уточнять точное время выполнения рейсов можно в справочной службе вокзала прибрежных сообщений по тел. (423) 230-24-86.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.