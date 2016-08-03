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Во Владивостоке изменилось расписание морских прибрежных перевозок
Во Владивостоке изменилось расписание морских прибрежных перевозок. Дополнительные рейсы катамарана «Москва» введены на линии Владивосток - остров Попова. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Расписание движения морского транспорта общего пользования на летний период 2016 года на территории Владивостокского городского округа:
|
Наименование пассажирской линии
|
Дни следования
|
Время отправления (час., мин.)
|
с начального пункта
|
с конечного пункта
|
Владивосток - о. Попова
|
ежедневно
|
19:00
|
08:00
|
воскресенье
|
17:00
20:00
|
18:30
08:00
|
Владивосток - о. Рейнеке -
|
среда, пятница, воскресенье
|
14:00
|
15:40 (с о. Рейнеке)
|
Владивосток - о. Попова -
|
воскресенье
|
13:20
|
14:40 (с о. Попова)
|
Владивосток - п-ов Песчаный
|
понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье
|
08:30; 18:00
|
10:00;
19:30
Уточнять точное время выполнения рейсов можно в справочной службе вокзала прибрежных сообщений по тел. (423) 230-24-86.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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