Ученые ДВФУ воссоздают историческую картину прибрежной территории острова Русского

ВЛАДИВОСТОК, 3 августа, ZRPRESS. Археологи Учебно-научного музея Дальневосточного федерального университета завершают раскопки на полуострове Назимова, в районе строительства моста на остров Русский. Участниками экспедиции стали сотрудники Музея археологии и этнографии, Отдела археологических экспертиз УНМ ДВФУ, аспиранты, студенты, выпускники исторических кафедр Школы гуманитарных наук, всего около 30 человек.

Как рассказал руководитель исследований, директор Учебно-научного музея ДВФУ, кандидат исторических наук Александр Попов, в вышеуказанном месте располагается древняя стоянка, которая датируется первым тысячелетием до нашей эры. Археологический памятник в этом месте был найден еще в 2007 году – во время первого обследования территории строительства моста. Летом 2008-го года экспедиция УНМ ДВФУ провела первые раскопки. В нынешнем году понадобились новые исследования. Всего к настоящему времени исследовано более 600 квадратных метров памятника, включая раковинную кучу. Добытая коллекция артефактов превысила 20 тысяч единиц. Среди них – фрагменты сотен керамических сосудов, каменные грузила рыболовных сетей, каменные топоры, тесла, ножи, кинжалы, костяные гарпуны и острия. Все это – свидетельства активного морского промысла, которым занимались древние жители побережья пролива Босфора Восточного.

Стоит отметить, что за последние четыре года археологи Отдела археологических экспертиз Учебно-научного музея ДВФУ провели спасательные раскопки пяти памятников в районе строительства объектов саммита АТЭС-2012 – как на острове Русском, так и в континентальной части Владивостока. При этом общая площадь раскопок составила более 3,5 тысяч квадратных метров, в музей археологии и этнографии поступили коллекции из более чем 40 тысяч артефактов. Во время археологических разведок на острове были найдены 16 неизвестных ранее археологических объектов, возраст самых древних из них более 7 тысяч лет.

Теперь ученым университета и работникам музея предстоит кропотливая работа по обработке и музеефикации поступивших коллекций, анализу полученной научной информации, результаты которой будут представлены в музейных экспозициях, выставках, а также опубликованы в научных изданиях.

«Золотой Рог».