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Проблема вандализма во Владивостоке не решается
В минувший четверг в здании администрации Приморского края в пресс-центре телевизионного агентства "Панорама" состоялась встреча журналистов с начальником департамента культуры администрации края Петром СЕМИНЫМ и скульптором Валерием НЕНАЖИВИНЫМ. Лейтмотивом мероприятия были определены современный вандализм, методы борьбы с ним и охрана памятников культуры и истории от уничтожения. Рандеву транслировалось в прямом ТВ-эфире на весь край.
О том, что озвученные проблемы существуют, Владивосток знает не понаслышке. Так, несколько лет назад город потрясла кража памятных досок с мемориала морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной. Причем этот монумент находится в самом центре города, на остановке Лазо. Неизвестные "металлисты" несколько раз воровали цепи с памятника погибшим минерам на Чуркине. В 2003 г. сборщики цветмета покушались на памятную доску Владимиру ВЫСОЦКОМУ, установленную недалеко от Пушкинского театра, думая что она из бронзы. Доске повезло, она была отлита из гипса и не представляла интереса для варваров. Также ради сохранения исторического оригинала на гипсовый муляж были заменены бронзовые вставки стелы в честь адмирала НЕВЕЛЬСКОГО, стоящей в двух шагах от Управления погранвойск. А вспомните стены наших домов и владивостокские заборы, "украшенные" свастикой и националистическими призывами, типа "Россия -для русских".
К сожалению, таких примеров масса. Вот и Валерий Ненаживин хорошо помнит, как его творение, памятник поэту Осипу МАНДЕЛЬШТАМУ, установленный в 1998 г. на месте бывшего пересылочного лагеря для репрессированных на Второй Речке, какие-то нелюди неоднократно разбивали, заливали краской и расписывали антисемитскими лозунгами. В конце концов "опальный" памятник, от греха подальше, перевезли в скверик около ВГУЭса.
Несмотря на актуальность, мероприятие было явно отчетно-декларативным. После получасовых рассуждений о существующем вандализме ни журналисты, ни зрители так и не услышали, как с этим явлением борются краевые власти. Например, Петр Семин, вспоминая безвозвратные времена СССР, уповал на милицейские патрули, народную дружину, патриотическое просвещение молодежи и Закон РФ "Об охране памятников", который во Владивостоке бездействует. Далее, "министр" культуры края рассказал об идее поручить лучшим школам краевого центра шефство над историческими и культурными памятниками, как это было при социализме. По словам Петра Леонидовича, сейчас это "новаторство" прорабатывается в управлениях культуры края и Владивостока.
По окончании официальной части ТВ-пресс-конференции началась неофициальная, так как вопросов у прессы к главному "культурному" чиновнику было много.
В частности, на вопрос "ЗР", сможет ли краевая администрация помочь деньгами уникальному Владивостокскому музею автомотостарины в связи с 60-летием Победы, начальник краевой культуры ответил утвердительно. По словам Семина, финансирование музея автомотостарины выделено отдельным пунктом в программе праздничных мероприятий.
- Насколько я знаю, в данный момент этим музеем занимаются департамент соцразвития и СМИ, и они ведут переговоры с Николаем ШУЛЬЖИЦКИМ. Я планирую туда поехать на следующей неделе, после поездки в Хабаровск, - рассказал Петр Леонидович.
Интересовала журналистов и щекотливая ситуация со строительством высотного дома на улице Овчинникова, 18-20 во Владивостоке. Здесь, по мнению жителей микрорайона, строительство многоэтажки и уничтожение двух сотен деревьев сквера без порубочного билета приведет к печальным последствиям. В частности, нарушит экологию района, правила пожарной безопасности, социальные права граждан, а при рытье котлована будут нарушены подземные коммуникации. Кроме того, возведение "скандального" дома предполагается на месте бывшего кладбища советских репрессированных и японских военнопленных. А это может быть расценено как нарушение Женевской конвенции от 12.08.1949 года "О защите жертв войны" и постановления правительства от 13.01.1995 г. № 33 "О мерах по реализации межправительственных соглашений об обеспечении сохранности и порядка содержания российских (советских) воинских захоронений за рубежом и иностранных воинских захоронений в РФ". На этот вопрос начальник управления культуры края ответил так:
- Официальных бумаг и запросов на действия застройщиков у нас не было. Если будет официальная бумага, мы обязательно разбиремся. У нас больше 20 дел по спорным вопросам находится в суде. Нет такого дела, на которое бы мы не отреагировали должным образом. Все, что от нас зависит, мы делаем.
"ЗР" связался с директором Владивостокского музея автомотостарины Николаем Шульжицким и поздравил его с вниманием со стороны власти и с грядущим финансовым потоком. На что Николай Алексеевич отреагировал прямолинейно:
- Это неправда! Я считаю каждый час, они только заседают, а дело стоит. Я в августе писал полпреду ПУЛИКОВСКОМУ, в ответ ни слуху ни духу. Музей готов выставить 23 машины на парад 9 Мая на главной площади Владивостока, 43 военные машины в экспозиции. Я подготовил президенту ПУТИНУ письмо, как председателю комитета по подготовке празднования Дня Победы, где рассказал о ситуации. Посмотрим, что будет дальше.
Сергей Кожин, "Золотой Рог".
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