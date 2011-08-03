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Игорь Пушкарев проинспектировал ход ремонта дорог
Глава Владивостока Игорь Пушкарёв провел выездное совещание по вопросу качества ремонта дорог. Мэр Владивостока вместе со специалистами - представителями подрядной организации и профильных управлений администрации - прошел пешком по улицам Первомайского района, а именно по Калинина, Черёмуховой, Зои Космодемьянской, Марины Расковой.
Напомним, что во Владивостоке продолжается ремонт основных и внутриквартальных дорог, а также придомовых территорий. Среди ремонтируемых объектов есть улицы, на которых капитальный ремонт не проводился десятилетиями.
В ходе рабочей поездки глава города Игорь Пушкарёв высказал серьезные претензии подрядчикам по поводу качества выполненных работ и потребовал в кратчайшие сроки устранить замечания. Дорожные строители обязаны исправить брак в установке бордюров, поднять люки и ливневые решётки, заасфальтировать пешеходные зоны и проезжую часть. Оплачены будут только качественно произведенные работы, которые соответствуют техническим требованиям, - заявил глава города.
"На некоторых улицах ремонтные работы проводились ещё в прошлом году, но специалисты технического надзора выявили ряд недостатков и до сих пор эти дефекты подрядчиками не устранены, - отметил глава города Игорь Пушкарёв. - Так дорожные строители вместо бетонного основания устанавливают бордюр на дощечки, при этом в актах выполненных работ указывают бетон. Специалисты вскрывают обман и заставляют переделывать. Вот из-за таких работников сроки ремонта затягиваются, а жители испытывают неудобства. Сегодня принято решение - если в течение ближайшего времени субподрядная организация, выполняющая работы по улице Калинина, Вилкова, Зои Космодемьянской, не устранит все замечания, договор с ней будет расторгнут, некачественно произведенные работы не оплачены, а на объект выйдут другие строители".
Следующим объектом осмотра стала дорога по улице Черёмуховой. Здесь, по оценке специалистов, строители ведут работы с соблюдением качества и технологических норм. По дороге выставлен бордюр и частично заасфальтирована пешеходная зона, подрядчик готовится к асфальтированию проезжей части. Ремонт на этой улице планируются завершить к концу августа.
В ходе рабочей поездки глава дал поручение включить в план ремонта на этот год ряд лестничных маршей Первомайского района, а также благоустроить остановку общественного транспорта "ПКДЦ".
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