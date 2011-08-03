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Модульные насосные станции очистных будут работать в автоматическом режиме

03 Августа 2011, 16:20 | Владивосток

В рамках проекта строительства канализационной сети в Центральном планировочном районе Владивостока установлено 3 модульных канализационно-насосных станции. Объекты расположены на мысе Бурном, в районе Моргородка и Корабельной набережной. Ещё одна станция монтируется в районе Эгершельд.

Как сообщает генеральный подрядчик строительства КГУП «Приморский водоканал», насосные станции обеспечат движение стоков по коллекторам к очистным сооружениям. Главное преимущество таких станций - это возможность быстрой установки. Кроме того, современные модульные станции полностью автоматизированы. Технологические процессы регулируются точной электроникой, а показатели работы оборудования в режиме реального времени передаются дежурному диспетчеру. Мощность станций – от 8 до 35 тысяч кубометров в сутки.

Напомним, что помимо сети коллекторов, работу канализационной системы Владивостока будут обеспечивать 34 канализационно-насосные станции. Для этого в разных районах города будет установлено 30 модульных станций. Еще на 4 уже существующих провели реконструкцию. В Центральном планировочном районе проектом предусмотрена установка 12 таких модулей и реконструкция 2-х действующих станций.

Центральные очистные будут перерабатывать стоки с районов Эгершельда, Первой Речки, проспекта 100-летия Владивостоку, района БАМа, Второй Речки и жилой район «Снеговая падь». К сентябрю очистные Центрального планировочного района будут выведены на полную мощность – 160 тысяч кубометров бытовых стоков в сутки. Бытовые стоки будут проходить многоступенчатую систему очистки: механическая, биологическая, химическая, а также ультрафиолетовое обеззараживание.

По мнению губернатора Приморского края Сергея Дарькина, строительство очистных - это один из приоритетных для Владивостока проектов, реализация которого позволит улучшить экологическое и санитарное состояние прибрежной акватории. «После окончания всех работ Владивосток получит надёжную современную коммунальную инфраструктуру, учитывающую планы развития города на десятки лет вперёд», - считает он.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
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