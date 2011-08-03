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Строители пятизвёздочных гостиничных комплексов приступили к внутренней отделке зданий
В гостиничных комплексах на м. Бурный и Корабельной набережной начались работы по внутренней отделке зданий в части номерного фонда. Завершается проектирование ландшафтного дизайна сооружений.
Как сообщает заказчик - ОАО "Наш дом - Приморье", в настоящий момент фасад многофункционального гостиничного комплекса на м. Бурный оформлен уже на 50 процентов. Здесь уже полностью выполнен каркас основного здания, высота которого составляет 16 этажей.
На Корабельной набережной строители завершают возведение каркаса – в настоящий момент работы ведутся на последнем 17-ом техническом этаже.
Напомним, пятизвездочные строятся в рамках подготовки Владивостока к проведению саммита АТЭС-2012.
17-ти этажный современный отель на Корабельной набережной рассчитан на 250 номеров. Здесь будут расположены конференц-центр на 500 мест, спортивно-оздоровительный комплекс, а на первом этаже - Дворец бракосочетания. Гостиница курортного типа на мысе Бурном также рассчитана на 250 номеров. По проекту это двухуровневое здание – 16 и 14 этажей. В гостинице будут расположены СПА-салон и фитнесс-центр, рестораны, бары и другие общественные помещения. Кроме того, здесь будет находиться единственный в России центр талассотерапии.
Оператором гостиничных комплексов выступит Hyatt International, под брендом которого работают 750 отелей и курортов в более чем 45 странах мира. Новые отели мирового уровня будут способствовать развитию туризма и расширению деловых контактов.
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