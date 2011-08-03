Главный судебный пристав края встретился с представителями СМИ

В здании УФССП России по Приморскому краю состоялась пресс-конференция главного судебного пристава Приморья Андрея Михайловича Углова.

Главными темами обсуждения стали итоги работы приморских судебных приставов в 1 полугодии 2011 года, применение ограничительных мер в отношении должников, в том числе ограничения права на выезд за границу, обращение взыскания на имущество, арест имущественных прав должников и прочие.

На встрече с главным судебным приставом Приморского края собрались представители порядка пятнадцати средств массовой информации. В ходе беседы с журналистами Андрей Углов ответил на вопросы, касающиеся применения программного комплекса «Дорожный пристав», наложения ареста на домашних животных, механизма вынесения постановления об ограничении права выезда за границу и его снятия. Также он отметил снижение количества поступающих в УФССП России по Приморскому краю исполнительных документов о взыскании административных штрафов и алиментов, что, возможно, свидетельствует о повышении уровня сознательности приморцев, сообщает УФССП России по Приморскому краю.