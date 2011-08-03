Здание краевой судмедэкспертизы нуждается в ремонте

Государственное казенное учреждение здравоохранения "Приморское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы" разместило заказ на выполнение работ по текущему ремонту помещений административного здания во Владивостоке по ул. Лазо.

Заявка на открытый аукцион в электронной форме оставлена на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта составляет 2 586 386,52 руб. На эту сумму предполагается произвести отделочные работы в здании ГКУЗ "ПК БЮРО СМЭ" .