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Во Владивостоке перекроют Корабельную набережную
В среду, 5 июля, во Владивостоке на Корабельной Набережной в районе мемориального комплекса «Боевая слава ТОФ» состоится торжественный митинг, посвященный празднованию 90-летия со дня основания организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России», сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации города.
После торжественной церемонии будет дан старт международному автопробегу от Владивостока до Севастополя и Минска. В связи с этим 5 июля на Корабельной Набережной будут временно ограничены движение и парковка всех видов транспортных средств.
С 8 до 13 часов движение и парковка транспортных средств будут ограничены на участке от дома № 1 по улице Корабельной Набережной до пересечения со Светланским переулком.
На данный период времени будет организован объезд от дома № 1 по улице Корабельной набережной до пересечения с улицей Семеновской.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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