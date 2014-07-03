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Владивосток к своему Дню рождения засиял разноцветными огнями
Владивосток засиял разноцветными огнями. Вчера, 2 июля, зажглись новые светильники на деревьях от остановки «Заря» до остановки «Магнитогорская», а на Университетской набережной острова Русский вот уже несколько недель подсветкой украшены фонтан и водопад. Такие яркие подарки к дню рождения краевой столицы сделало МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» по поручению главы города Игоря Пушкарёва.
Светильники с подсветкой на проспекте 100-летия Владивостока установлены на 80 самых высоких деревьях. Зеленые и желтые цвета в подсветке создают ощущение, что деревья светятся «изнутри».
«В течение 10 лет деревья в городе украшались различными способами. Один из самых распространенных – это обмотка ветвей гирляндами. Но иногда это приводило к повреждению деревьев. В этом году мы используем другой способ установки подсветки: светильники крепятся к дереву на специальных кронштейнах, лампы освещают снизу всю крону дерева, но для растения это совершенно безвредно», - отмечает директор МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» Владимир Латышев.
Такая подсветка будет теперь работать в течение года.
Для того, чтобы огнями засияла Университетская набережная, специалисты МУПВ «ВПЭС» также установили специальное оборудование. Так, энергоснабжающая установка для фонтана с подсветкой установлена на дне озера. Фонари для украшения водопада и вдоль всей набережной – также на обслуживании муниципального предприятия. По мнению горожан и гостей города, эта набережная стала одним из самых любимых мест для прогулок.
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