В Приморье резко сократилось количество выпускников

В вузах Приморья началась приемная кампания-2013

Горячая пора идет сейчас в вузах Приморского края: выпускники школ отгуляли выпускные вечера и теперь, получив на руки аттестаты, спешат в приемные комиссии вузов. Как показывает опыт прошлых лет, большинство будут пытать счастья именно в институтах и университетах, подавая документы на все три разрешенные законом направления подготовки, - высшее образование стало практически всеобщим.

Контрольные цифры –

на уровне прошлых лет

В этом году выпускниками муниципальных и вечерних школ Приморья стали около 10 000. Это почти на полторы тысячи меньше, чем в прошлом году. А вот количество бюджетных мест не уменьшилось – их число на уровне прошлого года. Правда, произошло некоторое перераспределение между уровнями подготовки и направлениями.

«Доля бакалавриата в этом году незначительно уменьшилась, в то время как план приема по программам магистратуры увеличился. При этом перераспределение коснулось и конкретных специализаций, например, мест на гуманитарных направлениях стало меньше, в то время как по естественнонаучным, физико-математическим направлениям, а также по инженерно-техническим специальностям несколько увеличен план приема студентов», - говорит начальник отдела профессионального образования и науки департамента образования и науки Приморского края Ольга ПЕРМЯКОВА.

Однако, несмотря на ежегодное увеличение количества бюджетных мест на инженерно-технические направления, большинство выпускников школ все-таки будут покорять гуманитарные специальности: для сдачи ЕГЭ в этом году выпускники школ выбирали обществознание и историю. Правда, как показывает анализ предложений вузов, именно на эти направления в основном вузы предлагают внебюджетные места с полной компенсацией стоимости обучения.

«Судя по выбранным предметам, наибольший конкурс в этом году будет на экономические, гуманитарные, социальные группы специальностей. По количеству выбравших физику можно сказать, что увеличится набор по сравнению с прошлым годом на технические специальности. В целом же по сравнению с прошлым годом ситуация практически не меняется», - говорит эксперт.

Что касается правил приема, то в этом году прием в вузы осуществляется по старым правилам. То есть, как и прежде, абитуриенты могут подать документы в пять вузов на три направления подготовки или специальности.

А вот льготники, которым обещано преимущество при поступлении, право зачисления без вступительных экзаменов или вне конкурса, смогут воспользоваться своими привилегиями только в одном вузе и на одной специальности. В остальные учебные заведения они будут поступать уже на общих основаниях.

ДВФУ – лидер по количеству бюджетных мест

Итак, что же сегодня предлагают вузы Приморья абитуриентам.

Больше всего бюджетных мест – в Дальневосточном федеральном университете. Их общее количество на программы ВПО составило чуть более 3 700.

На новый учебный год ДВФУ принимает абитуриентов на 332 образовательные программы высшего профессионального образования. Из них 129 программ бакалавриата, 141 - специалитета и 62 магистерские программы. Наиболее востребованными являются 26 направлений подготовки. Среди них лидируют экономика, юриспруденция, государственное и муниципальное управление, международные отношения, регионоведение, бизнес-информатика. Уже несколько лет подряд абитуриенты делают выбор в пользу инженерных специальностей - строительство, нефтегазовое дело, инфокоммуникационные технологии и системы связи, электроэнергетика и электротехника.

Минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ для прохождения вступительных испытаний на востребованные направления в этом году осталось на уровне 2012 года. Неизменной по сравнению с 2012 годом осталась планка и для абитуриентов, сдавших ЕГЭ с баллами выше среднего. Ее порог в этом году составил 200 баллов. «Высокобалльники» в федеральном университете пользуются особыми преференциями. При условии зачисления они могут рассчитывать на повышенную стипендию в первом семестре и на оплату проезда к месту учебы из любого региона России.

Больше всего мест в ДВФУ – в Инженерной школе. На программы бакалавриата и специалитета здесь готовы принять 666 человек на бюджетной основе и еще 135 – по договору. Самое большое количество бюджетных мест – на строительство (90), 50 – на горное дело, 48 – на электроэнергетику и электротехнику, по 40 – на строительство уникальных зданий и сооружений и на техносферную безопасность.

Наибольшее количество внебюджетных мест – на направлении «Нефтегазовое дело».

Школа биомедицины на бюджетной основе примет 120 человек, Школа гуманитарных наук – 196 (здесь больше всего мест на историю, социологию и социальную работу – по 25). В Школе естественных наук – 462 бюджетных места, больше всего – на прикладную математику и информатику и биологию. В Школе искусств – 82 бюджетных места, в Школе педагогики – 233. В Школе региональных и международных исследований больше всего бюджетных мест - на востоковедение и африканистику (36 из 149). Школа экономики за счет средств бюджета готова принять 290 человек, Юридическая школа – 49.

Что касается внебюджетного набора, то больше всего «договорных» мест на юриспруденцию – 100 (это в 2 раза больше, чем бюджетных), на экономику – 60 (против 110 бюджетных), на востоковедение и африканистику (40).

ВГУЭС – ориентация

на практику

ВГУЭС предлагает абитуриентам 2 982 бюджетных места и 253 основные образовательные программы всех уровней образования. В этом учебном году ВГУЭС открывает несколько новых направлений подготовки – «Менеджмент в спортивной индустрии» и «Телевидение».

Абитуриентам-высокобалльникам ВГУЭС предоставляет социальный пакет, включающий повышенную стипендию, а для абитуриентов из других регионов - оплату проезда для поступления во ВГУЭС и на зимние каникулы до места постоянного проживания на поезде или самолете. В этом году для выпускников с высокими баллами ЕГЭ в приемной комиссии ВГУЭС открыто отдельное окно.

Больше всего бюджетных мест – 25 – на направление «Управление персоналом», по 24 – на «Управление малым бизнесом» и «Бизнес-информатику», 23 – на «Финансовый менеджмент». По внебюджетному набору лидером обещает быть направление «Государственное и муниципальное управление» – здесь 80 мест, на «Управление персоналом» – 60, на «Юриспруденцию», «Товароведение» и «Управление малым бизнесом» – по 70.

Вернулись к профилю

Если говорить о специализированных вузах, то политика предоставления бюджетных мест сохраняет тенденции прошлых лет. Больше всего бюджетных мест – на профильные направления подготовки. На непрофильные – бюджетных мест либо нет вообще, либо очень мало. А вот внебюджетные места на популярные направления сохраняются.

Итак, в Дальрыбвтузе на программы бакалавриата и специалитета – 467 бюджетных мест. Больше всего – на водные биоресурсы и аквакультуру (60), промышленное рыболовство (40), технологию транспортных процессов (40), продукты животного происхождения (30), судовождение (40). На непрофильные направления подготовки мест немного – по 10 на менеджмент и экономику. На социологию и торговое дело – нет бюджетного набора. Зато на эти направления подготовки большое количество внебюджетных мест (200 на экономику, 80 – на менеджмент, 60 – на торговое дело).

МГУ им.Невельского на бакалавриат и специалитет за счет государства примет 543 человек. Больше всего – так же на профильные направления: «Судовождение» (110), «Эксплуатация судовых энергетических установок» (100), «Технология транспортных процессов» (40).

Из «внебюджета» больше всего мест на менеджмент (70), управление персоналом – 50, юриспруденцию – 40.

В Приморской сельхозакадемии открыто 472 бюджетных места по очной форме обучения. Больше всего – именно по профилю вуза: на сельское и рыбное хозяйство – 185 и лесное дело – 70. На экономические направления подготовки – в основном внебюджетные места: 140 на экономику и управление, 70 – на менеджмент.

Тихоокеанский государственный медицинский университет готов принять в этом году 333 студентов за счет средств государственного бюджета.

Больше всего бюджетных мест на лечебное дело (163), по 60 – на педиатрию и медико-профилактическое дело.

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.