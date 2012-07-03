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Во Владивостоке в этом году отремонтируют 110 домов

03 Июля 2012, 10:08 | Владивосток

Во Владивостоке продолжается капитальный ремонт жилых домов. В этом году для такой важной работы привлечены как федеральные средства, так и деньги из краевого и городского бюджетов.

Сейчас работы уже ведутся в 43 зданиях, в ближайшее время ремонт начнется и в остальных 67 многоквартирных домах. В ходе ремонта подрядчики меняют лифты, ставят приборы учета, ремонтируют инженерные коммуникации, кровли и фасады. Подобного ремонта городской жилфонд ждал много лет. Впервые участником федеральной программы Владивосток стал в 2008 году – по инициативе главы города Игоря ПУШКАРЕВА. За четыре минувших года обновилось 340 домов. Жители уже успели оценить результаты ремонта, в том числе, установки приборов учета, которые позволяют экономить на счетах около 25%. Утепление фасадов и кровель специальными материалами также бережет тепло в квартирах в зимнее время.

В этом году во Владивостоке реализуются сразу четыре программы ремонта, среди них как федеральные, так и муниципальные. В результате в городе отремонтируют 910 домов, что составляет около 27% всего жилого фонда.

Например, в 67 домах сейчас ремонтируют фасады. Для ремонта подбираются современные материалы и технологии. Новинкой не только для Владивостока, но и для России в целом стало использование полиалпана при отделке фасадов. Такие панели имеют современный дизайн и архитектурную выразительность. Кроме того, они эффективно утепляют фасад, прочны, надежны, а их монтаж не занимает много времени. При условии, что панели смонтированы правильно, с соблюдением технологии, они прослужат жителям много лет.

Согласно закону, все работы должна принимать служба технадзора, которую обязан нанять заказчик (в данном случае УК или ТСЖ). Если какие-то виды работ выполнены некачественно, подрядчик устраняет недоделки за свой счет. Однако, учитывая важность работ, глава города Игорь Пушкарев потребовал от специалистов администрации также участвовать в контроле качества.

"Золотой Рог".

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
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