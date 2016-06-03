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Завтра во Владивостоке пройдет морской субботник

03 Июня 2016, 10:00 | Владивосток

В субботу, 4 июня, в преддверии Всемирного дня охраны окружающей среды во Владивостоке состоится Морской субботник, участники которого наведут порядок на акватории бухты Золотой Рог. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог". 

Участниками акции станут предприятия и организации, осуществляющие хозяйственную деятельность в бухте Золотой Рог, в том числе имеющие специализированные плавсредства.

В мероприятии также примут участие представители администрации г. Владивостока, Тихоокеанского флота ВМФ России, администрации морских портов Приморского края и Восточной Арктики, Пограничное управление ФСБ по Приморскому краю, Фонд содействия охране окружающей среды «Природа» и другие.

Координатором акции стало Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора при поддержке администрации города Владивостока, которая также организует вывоз и утилизацию собранного мусора.

Торжественный старт акции состоится 4 июня в 9 часов утра в районе набережной Цесаревича. 

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: субботник  цесаревича  морской субботник 



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