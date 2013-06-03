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Во Владивостоке мегафон ушел под воду

03 Июня 2013, 16:23 | Владивосток

2 июня во Владивостоке проходили мероприятия в рамках Международного дня очистки водоемов. Дайверы Владивостока чистили дно и берега разных бухт. Одна из массовых экологических акций состоялась в бухте Ранчевского на острове Русском.

Организатором мероприятия выступил Водолазный центр «DivePrim» при поддержке администрации города Владивостока. Количество участников в этом году оказалось рекордным - более 100 человек. Подводную часть территории бухты Ранчевского убирали около 70 водолазов, остальные занимались очисткой берега, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе администрации города.

Участниками акции стали не только дайверы, но и их мужья или жены, дети, друзья, жители города и местное население. Было собрано несколько тонн мусора. В завершение акции состоялось вручение дипломов и награждение. Конечно же, были отмечены самые юные участники. Также наградили за самую крупную находку, извлеченную из-под воды, - ею оказалась шина, и за самый необычный найденный предмет – мегафон с многозначительной надписью «орало».

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото diveprim.ru.

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги: о. Русский  дайвинг  экология 



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