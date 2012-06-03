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Начало июня радует Приморье хорошей погодой
ПРИМОРЬЕ, 3 июня, ZRPRESS. В выходные дни в крае преобладает поле повышенного давления. На его фоне по северу Приморья будут перемещаться малоактивные атмосферные фронты, которые вызовут в северной половине края кратковременные дожди, местами с грозами. В южной части Приморья осадков не ожидается. В континентальных районах края столбики термометров поднимутся выше отметки +30°C.
В начале следующей недели характер погоды в Приморье существенно не изменится.
Во Владивостоке ожидается погода без осадков. В ночные часы будет наблюдаться туман. Ветер сохранится преимущественно южных направлений. Фон ночных температур составит +9...+12°C, днем воздух будет прогреваться до +16...+20°C.
B Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +11...+13°C, днем +23...+25°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +10...+12°C, днем +17...+19°C.
По сообщениям primgidromet.ru и primpogoda.ru.
«Золотой Рог».
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