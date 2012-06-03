Амурский бархат, клены и катальпы украсят один из старейших скверов Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 1 июня, ZRPRESS. 2 июня сотрудники Приморского филиала ОАО «Ростелеком» высадят более 40 саженцев в сквере возле Дворца Культуры железнодорожников (ДК ЖД). Мероприятие состоится в рамках акции «Спаси дерево».

Сквер возле ДК ЖД является одним из старейших во Владивостоке. С каждым годом он редеет, так как старые деревья засыхают, и их приходится спиливать. Сотрудники компании решили изменить ситуацию, посадив новые деревья.

Инициативу «Ростелекома» поддержат и жители близлежащих домов. Будут высажены амурский бархат, клены, катальпы и другие деревья, которые украсят сквер.

В конце 2011 года «Ростелеком - Дальний Восток» предложил абонентам отказаться от бумажных счетов и получать их по электронной почте. Акция получила название «Спаси дерево!», а 2012 год был объявлен «Годом спасения леса».

«Золотой Рог».