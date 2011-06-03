Проект Генплана Владивостока представлен на общее обозрение

1 июня в холле первого этажа здания ОАО «Приморгражданпроект» открылась экспозиция демонстрационных материалов проекта изменений, которые планируется внести в Генеральный план Владивостокского городского округа.

Выставка организована администрацией Владивостока совместно с Приморгражданпроектом - разработчиком проекта изменений в генплан ВГО.

Необходимость внесения изменений продиктована тем, что с момента принятия Генерального плана ВГО (15 сентября 2008 года) принят целый ряд документов на федеральном, региональном и городском уровнях, которые вносят значительные коррективы в перспективное развитие краевого центра. Основная их часть связана со строительством объектов саммита АТЭС, а также с развитием жилых микрорайонов, промышленных зон и другими градостроительными процессами.

Например, учтены проекты планировки таких территорий, как полуостров Саперный острова Русский, где разместятся ДВФУ, океанариум и другие объекты, жилой район «Снеговая падь», район бухты Патрокл, улицы Фастовской, где строится театр оперы и балета. В проект изменений вошли и такие ключевые объекты, как мостовые переходы через бухту Золотой Рог и пролив Босфор Восточный; реконструкция автодороги М-60 «Уссури»; строительство автодороги п.Новый - полуостров Де-Фриз - Седанка - бухта Патрокл с низководным мостом (эстакадой) Де-Фриз-Седанка; автодорога мостовой переход Золотой Рог - бухта Патрокл; строительство улично-дорожной сети острова Русский.

Нашли отражение в документе проекты планировки территорий, которые находятся в стадии разработки - в районе общественно-деловой зоны «Вторая Речка», улицы Героев «Варяга», 6, Некрасовского переулка, 17, полуострова Голдобин, центральной части города Владивостока.

Все эти изменения в виде графических документов теперь представлены на выставке. Также проект изменений представлен и на официальном сайте администрации Владивостока. Каждый житель Владивостока может познакомиться с материалами и при необходимости направить свои предложения и замечания в управление архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: Владивосток, ул. Западная, 15.

С 11 июля начнутся публичные слушания по проекту изменений в генплан, которые пройдут во всех районах Владивостока, включая островные территории.

Генеральный план разработан на перспективу до 2025 года, при этом Владивосток, как и любой крупный город, - живой организм, который развивается и меняется, поэтому такой важный документ, как генплан, должен учитывать и планировать эти процессы, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Выставка пройдёт с 1 июня по 11 июля 2011 года в холле здания ОАО «Приморгражданпроект».