Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Хабаровские власти откажутся от 350 млн руб. в пользу Владивостока?
Во Владивостоке 2 июня прошло совещание членов коллегии Росграницы, на котором обсуждался вопрос обустройства объектов инфраструктуры пунктов пропуска в целях обеспечения и проведения саммита АТЭС в 2012 году во Владивостоке, передает корреспондент РИА "Дейта".
В настоящее время ведомством осуществляется проектирование и строительство 7 пунктов пропуска через государственную границу, как задействованных в подготовке и проведении саммита АТЭС-2012:
- воздушный пункт пропуска Владивосток (Кневичи),
- воздушный пункт пропуска Хабаровск (Новый),
- Морской пункт пропуска Владивосток,
- Морской пункт пропуска Восточный,
- Морской пункт попуска Находка,
- Многосторонний автомобильный пункт пропуска Пограничный,
- Многосторонний автомобильный пункт пропуска Краскино.
Как отметил заместитель руководителя Росграницы Борис ХАЙТОВИЧ, «картина сегодня совершенно безрадостная – начали строить только в Краскино. При этом совершенно неадекватная ситуация сложилась в Хабаровске – краевые власти не предпринимают достаточных действий для выделения необходимых площадей, а собственник аэропорта (ОАО «Хабаровский аэропорт» - прим. ред) просто прячется. В конечном итоге нам представили проект, предусматривающий выделение аж 400 кв. м. вместо первоначальных 1 500 для организации пункта пропуска через государственную границу в аэропорту и только к 2016 году. На таких условиях мы не выделим ни копейки из бюджета»».
«Нами будет инициирован вопрос, а нужен ли вообще Хабаровску международный пункт пропуска в аэропорту? Если деньги останутся нераспределенными, а это 350 миллионов рублей, то лучше их отдать Владивостоку и перенаправить больше международных потоков во Владивосток. Тем более что Хабаровский аэропорт не соответствует и требованиям безопасности, и правительство может вообще запретить там пересечение государственной границы», - отметил Хайтович.
По словам заместителя руководителя Росграницы Виктора Зотова, аэропорт Хабаровск нужен для обеспечения саммита АТЭС-2012 в качестве резервного, можно обойтись и без него, но взаимодействие все равно должно быть налажено».
Новости тематики
- Во Владивостоке ответственный за строительство океанариума взят под стражу
- Океанариум в Приморье можно будет запустить не ранее чем через 9-12 месяцев
- Миклушевский пообещал разобраться с нечистотами во Владивостоке
- Год после саммита АТЭС во Владивостоке: Мне уже за 80, и я думала, что не увижу того, что здесь построили
- Владивосток: Год после саммита АТЭС
- Прокуратура Приморья организовала проверку моста на остров Русский через пролив Босфор Восточный
- Долги "Крокус Интернэшнл" угрожают теплоснабжению ДВФУ, но не студентам и преподавателям
- Карлос Зебаллос: Мы хотим «приблизить» Владивосток к морю...
- До пуска аэроэкспресса во Владивостоке осталось 4 дня
- По 5-звездочным отелям Владивостока можно будет прогуляться
Новости раздела
- Возрожденная Миллионка станет туристическим центром Владивостока
- Во Владивостоке идут проверки жилья по фактам незаконных перепланировок
- Владивостокцы поддержали проект, который разработала еще команда Игоря Пушкарёва
- Владивосток и Пусан готовятся отметить 26-летие установления побратимских отношений
- Глава Владивостока вылетел в Сингапур за опытом
- На верфи во Владивостоке построили новый сторожевой корабль
- В центре Владивостока выросли семь сопок в масштабе 1:75
- В столице Приморья "Гонка героев", "Посмотри на Владивосток" и День рыбака состоятся при любой погоде
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Турдом какой-то
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Владивосток мечтает о платном проезде