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Саммит АТЭС - 2012
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Хабаровские власти откажутся от 350 млн руб. в пользу Владивостока?

03 Июня 2011, 02:56 | Владивосток

Во Владивостоке 2 июня прошло совещание членов коллегии Росграницы, на котором обсуждался вопрос обустройства объектов инфраструктуры пунктов пропуска в целях обеспечения и проведения саммита АТЭС в 2012 году во Владивостоке, передает корреспондент РИА "Дейта".

В настоящее время ведомством осуществляется проектирование и строительство 7 пунктов пропуска через государственную границу, как задействованных в подготовке и проведении саммита АТЭС-2012:

- воздушный пункт пропуска Владивосток (Кневичи),

- воздушный пункт пропуска Хабаровск (Новый),

- Морской пункт пропуска Владивосток,

- Морской пункт пропуска Восточный,

- Морской пункт попуска Находка,

- Многосторонний автомобильный пункт пропуска Пограничный,

- Многосторонний автомобильный пункт пропуска Краскино.

Как отметил заместитель руководителя Росграницы Борис ХАЙТОВИЧ, «картина сегодня совершенно безрадостная – начали строить только в Краскино. При этом совершенно неадекватная ситуация сложилась в Хабаровске – краевые власти не предпринимают достаточных действий для выделения необходимых площадей, а собственник аэропорта (ОАО «Хабаровский аэропорт» - прим. ред) просто прячется. В конечном итоге нам представили проект, предусматривающий выделение аж 400 кв. м. вместо первоначальных 1 500 для организации пункта пропуска через государственную границу в аэропорту и только к 2016 году. На таких условиях мы не выделим ни копейки из бюджета»».

«Нами будет инициирован вопрос, а нужен ли вообще Хабаровску международный пункт пропуска в аэропорту? Если деньги останутся нераспределенными, а это 350 миллионов рублей, то лучше их отдать Владивостоку и перенаправить больше международных потоков во Владивосток. Тем более что Хабаровский аэропорт не соответствует и требованиям безопасности, и правительство может вообще запретить там пересечение государственной границы», - отметил Хайтович.

По словам заместителя руководителя Росграницы Виктора Зотова, аэропорт Хабаровск нужен для обеспечения саммита АТЭС-2012 в качестве резервного, можно обойтись и без него, но взаимодействие все равно должно быть налажено».

Автор: РИА "Дейта.ru"
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