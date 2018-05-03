Тысячи кедров высадили на "Земле леопарда"

В воскресенье, 29 апреля, в национальном парке «Земля леопарда» сотрудниками этой ООПТ, местными жителями и специально приехавшими добровольцами были высажены несколько тысяч саженцев корейского кедра, выращенных в лесном питомнике Приморской государственной сельскохозяйственной академии.

Впервые подобную акцию на заповедной территории провели в 2011 году. Благодаря этому кормовая база диких животных со временем должна стать богаче, и это позволит увеличить здесь численность копытных и хищников – дальневосточного леопарда и амурского тигра, для которых они являются основными объектами охоты.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.