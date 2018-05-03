Горожане вычистили Владивосток

В администрации Владивостока подвели итоги субботника, прошедшего 21 апреля.

В нем активное участие приняли около 30 тысяч человек, которыми на городских и подведомственных территориях в рамках акции было собрано более 10 тысяч мешков мусора, или около 5 тыс. кубометров, которые были отправлены на «Спецзавод №1». Было высажено 489 саженцев деревьев и 911 – кустарников.

Субботник увенчал городской двухмесячник чистоты, в рамках которого было прочищено и отремонтировано более 1 700 метров ливневой канализации, приведены в порядок не менее 100 детских площадок, 670 мусорных контейнеров, 440 скамеек, 3 900 метров леерных ограждений. Были установлены 24 новых урны и 13 скамеек, помыто и отремонтировано 618 козырьков, 78 чердаков, 29 кровель, 103 лестничных клетки и 90 подвалов в многоквартирных домах.