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Горожане вычистили Владивосток
В администрации Владивостока подвели итоги субботника, прошедшего 21 апреля.
В нем активное участие приняли около 30 тысяч человек, которыми на городских и подведомственных территориях в рамках акции было собрано более 10 тысяч мешков мусора, или около 5 тыс. кубометров, которые были отправлены на «Спецзавод №1». Было высажено 489 саженцев деревьев и 911 – кустарников.
Субботник увенчал городской двухмесячник чистоты, в рамках которого было прочищено и отремонтировано более 1 700 метров ливневой канализации, приведены в порядок не менее 100 детских площадок, 670 мусорных контейнеров, 440 скамеек, 3 900 метров леерных ограждений. Были установлены 24 новых урны и 13 скамеек, помыто и отремонтировано 618 козырьков, 78 чердаков, 29 кровель, 103 лестничных клетки и 90 подвалов в многоквартирных домах.
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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