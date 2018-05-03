"Это наш общий праздник - Мир, Труд, Май, Дружба!". Фоторепортаж

Что говорили участники праздничного первомайского шествия в этом году и как старались выделиться из десятков колонн

30 тысяч человек со всего Приморья собрала первомайская демонстрация во Владивостоке. Праздничное шествие в честь Дня весны и труда началось в 11:00 в районе автобусной остановки «Авангард». Первые лица края и города - врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко и мэр Владивостока Виталий Веркеенко также приняли участие в демонстрации, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По словам директора агентства «Эддисон» Антона Ходарковского (отвечали в этом году за организацию и фирменный стиль праздника), в колл-центр для участия в шествии поступило более 1500 звонков от компаний. Многие подавали заявки в последний момент, поэтому сценарий оперативно дорабатывался. Чтобы обеспечить координирование, во время шествия с колоннами работали 100 волонтеров.

Профсоюзы, компании, студенты, предприятия города и края, пенсионеры, курсанты, медработники, представители муниципалитетов - несмотря на отсутствие солнца и дождь, десятки колонн начали строиться на улице Светланской с 09:30 утра. Корреспондент «Золотого Рога» поговорил с представителями разных колонн-участников.





Колонна ПАО «Дальприбор»

Галина Соболева, начальник отдела кадров:

- В этом году «Дальприбору» исполняется 51 год. Мы постоянно принимаем участие в демонстрациях на 1 Мая, и сегодня от нашего предприятия пришло около 100 человек. У нас всегда одинаковая атрибутика в виде флажков, одежды и воздушных шаров. Но мы знали, что будет плохая погода, поэтому подготовились и надели дождевики. Чтобы не замерзнуть - взяли переносную музыку, под которую можно активно двигаться. Еще у нас есть много веточек сакуры, так как из-за непогоды шары могут улететь или лопнуть, а колонна должна оставаться красивой.

Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет

Николай Зорченко, врио ректора Дальрыбвтуза, капитан учебных-парусных судов «Паллада» и «Седов»

- Как всякие нормальные рабочие люди, не пойти на День международной солидарности трудящихся (прошлое название праздника. - Прим.ред.) в колонне и не продемонстрировать свое единение со всем рабочим классом и со всем рабочим миром мы не можем. Дальрыбвтуз - это учебное заведение, главный вуз рыбной промышленности Приморья. У нас сегодня есть даже рыба с хорошими белыми глазами из воздушных шаров. Впереди идет руководящий состав университета, дальше - институты. Вот, бравые парни, моряки наши. Это на них держится весь флот. Рады, что хороший праздник придумали, а мы его продолжаем.







Арт-парк «Штыковские пруды» (поселок Штыково)

Вера Щурова, эвент-менеджер:

- Сегодня мы все объединены одной целью - показать наш парк как можно креативнее и веселее. Для праздничного шествия приехали 35 сотрудников, одного из них нарядили в костюм зеленой прищепки, нового символа парка. Мы всегда «за» классные мероприятия, потому что это помогает вливаться в жизнь Приморья. И мы считаем себя важной частью края, поэтому тоже должны быть на таком большом празднике.

Дальневосточный завод «Звезда» (город Большой Камень)

Евгения Лакосник, председатель совета молодежи завода «Звезда»:

- Чтобы привлечь как можно больше сотрудников завода, молодежный совет распространил объявление о шествии с помощью внутренних источников информации. От завода здесь около 50 человек, большинство из них приехали из Большого Камня. Наша главная атрибутика - это шарики с логотипами. И в этом году мы сделали и новые оригинальные значки на одежду. Взяли с собой флаги, надули шары с эмблемами и привезли их в автобусе. У нас достаточно молодой коллектив, поэтому формировать его с помощью таких бодрящих мероприятий важно и нужно.





ПАО «Дальневосточная энергетическая компания»

Евгений Куценко, директор:

- Мы надеемся пройти хорошим, ударным маршем и поздравить всех окружающих с 1 Мая. Мир, Труд, Май - ура! Очень рады, что в этом году наш маршрут короче, и мы не идем по Золотому мосту. Это очень комфортно и безопасно. Правда, не очень повезло с погодой, но уверен, что всё будет хорошо.

АО «ПримАвтоДор»

Александр Яковлев, директор компании:

- От нас пришло около 200 человек. Люди идут охотно, улыбаются - настроение такое. Наша символика не отличается от предыдущего года. На флажках логотип, а все люди в жилетках. Мы всегда в жилетках на 1 мая, это символ строителей. Хотим, чтобы нас все видели издалека, а вообще, конечно, жилеты - это спецодежда, которая обязательна при ремонтных или строительных работах.

Ассамблея народов Приморья/ Киргизская общественная организация

Азатбек Рысалиев, председатель киргизской диаспоры:

- Если говорить про все народы Приморья, то их здесь очень много. Если говорить про киргизскую диаспору, то пришли человек 25. Мы участвуем каждый год, надеваем национальные костюмы и пытаемся привлечь как можно больше представителей диаспоры. Это наш общий праздник - мир, труд, май, дружба! Мы хотим, чтобы мир был на земле. Россия, Киргизия, Узбекистан: видите, сколько национальностей здесь собралось. Будем вместе проходить, будем вместе праздновать, дружить, работать на благо Родины, нашей общей Родины.

Дальневосточный федеральный университет

Игорь Филиппов, директор департамента внеучебной работы ДВФУ:

- От университета в демонстрации участвует около 1000 человек. Вообще традиционно у нас играют корейские барабанщики, также мы несем бело-синие флаги, шарики и другую атрибутику. В этом году столетие инженерного образования, поэтому несем специфический баннер. Еще мы приросли флагами, теперь их почти сто. Студенты идут охотно, особенно иностранцы. Им вообще нравится принимать участие в подобных мероприятиях. Праздник - это приближение весны, мир, труд, май и единение.





Морской государственный университет имени адмирала Невельского

Елена Загурская, руководитель колонны девушек:

- Мы - часть колонны МГУ. Здесь 38 девушек с электро-механического, судоводительского и судомеханического факультетов. Участвуем каждый год. Лично я участвую в шествии уже в четвертый раз. Мы идем в конце колонны, потому что наш университет, в первую очередь, представляют мужчины. 1 Мая - исторический день, День труда. И то, что мы участвуем в демонстрации, это здорово, потому что мы вносим свою лепту в историю.







Артемовский городской округ

Наталья Волкова, заместитель главы администрации Артемовского городского округа:

- Нас около 120 человек, и мы представляем город Артем. Привезли всех: кадетов, молодежь, трудящихся и общественность. Несем два больших флага Приморья и Артема - так и городу, и краю в этом году исполняется 80 лет. Первый раз на шествии мы выставили свой автобус и нарядили его в стиле советских времен «Мир, май, труд». У нас в городе тоже 1 мая проходят мероприятия, но присоединиться к празднованию в столице Приморья не менее важно - так мы показываем, что едины.





Елена БЕЛОВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото Ирина ПЕТРОВА, РА «Эддисон».