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Владивосток вступил в Межгосударственный союз городов-героев
Накануне 66-й годовщины Великой Победы состоялось торжественное подписание соглашения о вступлении Владивостока в Межгосударственный союз городов-героев и городов воинской славы.
«Воинская слава Владивостока- это героический крейсер «Варяг», это бои на озере Хасан, оборона моряками-тихоокеанцами Москвы в 1941 году, десантные операции за освобождение Курил. Это более 30 тысяч моряков, награжденных орденами и медалями за мужество и героизм в годы Великой Отечественной»,- сказал на торжественной церемонии глава города Игорь ПУШКАРЕВ. По его мнению, решение о присвоении почетного звания «Город воинской славы» повысит статус и авторитет Владивостока не только в России, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Торжества прошли на Корабельной набережной, где, возможно, будет стоять стела города-героя.
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