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Общественность Владивостока обсудила морской фасад
В управлении градостроительства и архитектуры администрации Владивостока состоялось общественное обсуждение концепции реконструкции морского фасада Владивостока.
За «круглым столом» собрались архитекторы, художники, историки, издатели, ветераны, представители депутатского корпуса. Главный архитектор Владивостока Анатолий МЕЛЬНИК представил присутствующим эскизные проекты тех объектов, реконструкция которых планируется в этом году. Это скверы, центральные улицы, фасады зданий по гостевым маршрутам. По словам Анатолия Мельника, впервые за долгие годы в городе будет восстановлена целая система скверов и зеленых зон, что создаст ряд уютных мест для прогулок и отдыха горожан и гостей. Исторический центр города также будет изменен: здесь появятся новые фонари на чугунных опорах, колоритная подсветка на зданиях, гранитная брусчатка. К слову, все провода будут спрятаны в подземные кабель-каналы. Внесенные недавно изменения в федеральный закон позволят освободить центр города и гостевые маршруты от лишней рекламы.
Также дизайнеры создали проекты реконструкции фасадов более 400 зданий, в том числе жилых. Причем проекты по возможности создавались для групп домов, едиными ансамблями.
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