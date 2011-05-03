Нервы приморцев будут лечить дельфинами

Океанариум на острове Русский станет не только туристическим, но и крупным образовательным центром, сообщает otvprim.ru.

Главный корпус океанариума имеет форму морской ракушки. Рядом - научно-адаптационный корпус. В нем, до ввода в строй всех аквариумов, ученые будут формировать живые экспозиции и проводить первые научные исследования. В цокольном этаже океанариума разместят кинотеатр 5-D и дельфинарий. Трибуны рассчитаны на тысячу мест. Кроме выступлений белух, изюминкой станет дельфинотерапия.

– Это новое направление в медицине, перспективное направление, набирает обороты во всем мире. Позволяет лечить отклонения центральной нервной системы, - рассказывает Вадим СЕРКОВ, заместитель директора НОК «Приморский океанариум».

Приморский океанариум не станет копией азиатских, да и задачи такой нет, главное – вовлечь всех и каждого в удивительный мир пяти океанов и научить любить окружающую нас природу. В Приморском океанариуме будет работать 359 человек – это биологи, ветеринары, инженеры, волонтеры. Их обучение уже началось.