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Нервы приморцев будут лечить дельфинами
Океанариум на острове Русский станет не только туристическим, но и крупным образовательным центром, сообщает otvprim.ru.
Главный корпус океанариума имеет форму морской ракушки. Рядом - научно-адаптационный корпус. В нем, до ввода в строй всех аквариумов, ученые будут формировать живые экспозиции и проводить первые научные исследования. В цокольном этаже океанариума разместят кинотеатр 5-D и дельфинарий. Трибуны рассчитаны на тысячу мест. Кроме выступлений белух, изюминкой станет дельфинотерапия.
– Это новое направление в медицине, перспективное направление, набирает обороты во всем мире. Позволяет лечить отклонения центральной нервной системы, - рассказывает Вадим СЕРКОВ, заместитель директора НОК «Приморский океанариум».
Приморский океанариум не станет копией азиатских, да и задачи такой нет, главное – вовлечь всех и каждого в удивительный мир пяти океанов и научить любить окружающую нас природу. В Приморском океанариуме будет работать 359 человек – это биологи, ветеринары, инженеры, волонтеры. Их обучение уже началось.
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