www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.24 р. 100 JPY: 57.39 р.
EUR: 73.72 р. 10 CNY: 97.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Дороги Владивостока
Распечатать

Под перекопанными дорогами прокладывается канализационная сеть

03 Мая 2011, 01:59 | Владивосток

В рамках проекта по реконструкции канализационной сети Владивостока проложено 46,1 километра коллекторов. Это более половины от запланированного объёма.

В настоящее время работы по прокладке канализационных коллекторов во Владивостоке ведутся на 19 участках: на улицах Пограничной, Ялтинской, Саратовской, Семёновской, Народном проспекте, в районе мыса Кунгасного, Снеговой, Бородинской, а также на участках Камская – Овчинникова и Пархоменко – Сибирская. Также коллекторы прокладываются на улицах Лермонтова, Вавилова, в районе Чайки, Баляева, Луговой, Фадеева, вдоль речки Объяснения и ещё на ряде участков. Для строительства канализационной сети необходимо выполнить большой объём земельных работ, что создаёт неудобства для горожан. Однако другого способа цивилизованно решить проблему городских стоков не существует. Работы необходимо завершить в 2011 году.

Автор: По сообщениям информагентств
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru