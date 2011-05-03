Под перекопанными дорогами прокладывается канализационная сеть

В рамках проекта по реконструкции канализационной сети Владивостока проложено 46,1 километра коллекторов. Это более половины от запланированного объёма.

В настоящее время работы по прокладке канализационных коллекторов во Владивостоке ведутся на 19 участках: на улицах Пограничной, Ялтинской, Саратовской, Семёновской, Народном проспекте, в районе мыса Кунгасного, Снеговой, Бородинской, а также на участках Камская – Овчинникова и Пархоменко – Сибирская. Также коллекторы прокладываются на улицах Лермонтова, Вавилова, в районе Чайки, Баляева, Луговой, Фадеева, вдоль речки Объяснения и ещё на ряде участков. Для строительства канализационной сети необходимо выполнить большой объём земельных работ, что создаёт неудобства для горожан. Однако другого способа цивилизованно решить проблему городских стоков не существует. Работы необходимо завершить в 2011 году.