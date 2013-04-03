www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.53 р. 100 JPY: 58.43 р.
EUR: 75.92 р. 10 CNY: 94.71 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Вал этнической преступности накрыл Владивосток

03 Апреля 2013, 17:15 | Владивосток

Полицейские Владивостока бьют тревогу. В городе стремительно нарастает количество преступлений, совершенных выходцами из Средней Азии. Некоторые полицейские считают, что такая этническая преступность уже превосходит по своей негативной значимости даже наркоторговлю и связанные с ней проблемы.

Хотя российские законодатели прилагают усилия, чтобы запретить СМИ указывать национальность преступников, замалчивать вышеуказанные факты – значит пустить проблему на самотек. Обвинять журналистов в разжигании национальной розни в данном случае - это всего лишь скрытое желание замолчать очевидную проблему. К тому же любому здравомыслящему человеку понятно, что тут дело не столько в национальности, сколько в проблемной социальной группе, большую часть которых как раз и составляют среднеазиаты. Были бы это представители других национальностей, то тогда правоохранителям и властям в целом стоило бы обратить внимание именно на них. При этом понятно, что никто не собирается огульно охаивать представителей некоторых наций целиком, в том же Владивостоке трудится большое количество ответственных и порядочных людей самых разных национальностей. Более того, стоит признать, что без их труда любому российскому городу пришлось бы весьма туго.

Как стало известно ZRPRESS.RU, в ряде районов Владивостока количество преступлений, фигурантами которых становятся гастарбайтеры, уже зашкаливает за треть от общего количества. Среди преступников много бывших строителей саммита АТЭС, которые сегодня остались не у дел. Еще в период окончания строительства основного количества объектов саммита эта проблема поднималась не раз и на разном уровне. Однако, как видим, до конца она так и не была решена. Особенно страдает от этнической криминализации Первомайский район города, который граничит с островом Русским. В Первомайке уже никого не шокируют грабежи магазинов, разбои на улицах и даже изнасилования (последнее было зарегистрировано на днях), совершенные выходцами из Средней Азии. Эти примеры приводятся не для красного словца и не для того, чтобы распалить излишние страсти. Вовсе нет. Еще раз повторим – на долю гастарбайторов, в ряде районов города приходится примерно треть всех зарегистрированных преступлений. Основную массу «нехороших дел» творят все-таки россияне. Тут проблема в тенденциях, а они очень и очень нехорошие.

Полиции чрезвычайно трудно обуздать вал этнической преступности. К примеру, сегодня гастарбайтеры предпочитают ходить по улицам города без документов. Просто в этом случае их никто не имеет право задержать на срок более 3 часов. Нет документов – нет проблем. Делай что хочешь.

Явно не справляются с нарастающими как снежный ком проблемами и миграционные службы. Хотя их можно понять. Для сбора всех гастарбайтеров-нарушителей в каких-нибудь накопителях, их (накопители) нужно хотя бы построить. Огромные средства требуются и для отправки нарушителей на родину. А где их взять? Федеральный бюджет проблему как будто и не замечает…

Практически ничем не помогают правоохранителям диаспоры. Хуже того, как рассказывают полицейские, представители диаспор часто сами занимаются откровенным рэкетом среди своих соплеменников. А если уж какой представитель диаспоры попадает, к примеру, под следствие, представители частенько просто предлагают ему собирать немалые деньги. Тогда, дескать, и попробуем тебя вытащить. По мнению полицейских, никакой разъяснительной или профилактической работы среди своих соплеменников многие диаспоры совсем не ведут.

Владивостоку сегодня не обойтись без гастарбайтеров. Однако пускать их нахождение здесь на самотек, что происходит сегодня, - значит всячески потворствовать нарастанию негативных тенденций в правоохранительной сфере.

Мария КУЗОВЛЕВА, ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Мария Кузовлева
Теги: преступление  полиция  закон  работа  правонарушение  саммит АТЭС  миграция 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Справедливый09:23, 04.04.2013#

    Бороться со всеми этими гастрбайтерами очень просто, если есть желание. Уверен на 100%, что есть конкретные люди, которые их сюда пригласили. Почему бы не возбудить уголовное дело против них? Пусть за свой счёт увозят их обратно.

  • Псевдоним09:25, 04.04.2013#

    Только истреблять. Пару таких случаев и они сами отсюда съедут

  • Псевдоним09:32, 04.04.2013#

    этих гадов надо домой . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  • Псевдоним09:44, 04.04.2013#

    Как вал может чего-то захватить???? Вопиющая безграмотность !

  • Псевдоним09:46, 04.04.2013#

    самое поганое в этой ситуации, что власть нас призывает к толерантности, и за высказывания, а тем более действия против нерусских жестко наказывает. а вот нас от них не может, а точнее не хочет защитить. так что остается все же одно. спасение утопающих, дело рук самих утопающих. и власть это должна понять.

  • Ага09:48, 04.04.2013#

    ". . . Владивостоку сегодня не обойтись без гастарбайтеров. . . " Почему? Как-то же раньше обходились.

  • Псевдоним09:51, 04.04.2013#

    Как с ними бороться??? Очень просто. Запретить управление всеми видами транспорта, запретить принимать на работу в торговые организации, запретить принимать в организации сферы ЖКХ.

  • ske09:55, 04.04.2013#

    Владивостоку сегодня не обойтись без гастарбайтеров. Это почему нам без них не обойтись, зарплату нормальную надо платить тогда и рабочие места будут заняты местным населением. Если этим урюкам платить 1000 рублей в месяц много они на работают. В 90-е русско язычное население со своих республик выгнали (ходи своий земля), так пусть тоже ходят свой земля ВСЕХ НА РОДИНУ.

  • яиещёя10:08, 04.04.2013#

    у меня есть, очень приятных во всех отношениях, приятелей не "совсем" русских, но их 10% от остального . . . . . . . Надо как Сталин в товарняк и на родину!!!!!!!!!!

  • Псевдоним10:36, 04.04.2013#

    поддерживаю. . . .

  • Псевдоним10:59, 04.04.2013#

    поддерживаю

  • Псевдоним11:29, 04.04.2013#

    +100500!

  • Ник10:41, 04.04.2013#

    Никто не сомневался, что так и будет. И чем дальше, тем хуже. Только один вариант - иностранцев - домой!

  • Псевдоним12:11, 04.04.2013#

    НЕ покупай у них, НЕ сдавай им квартиру, НЕ нанимай их на работу.

  • Псевдоним14:56, 04.04.2013#

    когда русских убивали в своей сранной азии орали что хотят независимость. ну так пусть и уё в свои независимые республики. если бы их нынешняя власть не покрывала, они бы уже давно на столбах все висели. просто людям не хочется руки марать об дерьмо и сидеть потом из за них.

  • Псевдоним15:19, 05.04.2013#

    Треть преступлений совершают гастрабайтеры, но количество гастрабайтеров 10% населения. Если бы не было гастрабайтеров, не было бы этих преступлений

  • ValterSkott20:06, 09.04.2013#

    А ведь проблему выдворения иноземных рабочих после САММИТа поднимали еще до начало этой "великой" стройки. Уже тогда подвергались сомнениям заявления подрядчиков, которые клятвенно обещали вывезти взад всех этих наемников. А гос. чиновники им вторили и говорили, что "контролировать будем по-любому". Больше чем уверен: такие же сказки и самим гасторбайтерам рассказывались. В итоге оправдались самые мрачные прогнозы. Людей использовали и выкинули на произвол судьбы. Естественно, что Владивостоку такое количество строителей сомнительной квалификации не нужно. Совершенно очевидно: эти ребята сами уже никуда не свалят. Будут сбиваться в банды и грабить. Вопрос только в одном: почему миграционная служба не поднимает вопрос о принуждении основных строительных подрядчиков (г. Москва) выполнить свои обязательства и вывести всю эту раб. силу откуда взяли?! Спасибо САММИТу: вместо город-сад, Владивосток превращается в город-ад!

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru