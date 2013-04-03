Вал этнической преступности накрыл Владивосток

Полицейские Владивостока бьют тревогу. В городе стремительно нарастает количество преступлений, совершенных выходцами из Средней Азии. Некоторые полицейские считают, что такая этническая преступность уже превосходит по своей негативной значимости даже наркоторговлю и связанные с ней проблемы.

Хотя российские законодатели прилагают усилия, чтобы запретить СМИ указывать национальность преступников, замалчивать вышеуказанные факты – значит пустить проблему на самотек. Обвинять журналистов в разжигании национальной розни в данном случае - это всего лишь скрытое желание замолчать очевидную проблему. К тому же любому здравомыслящему человеку понятно, что тут дело не столько в национальности, сколько в проблемной социальной группе, большую часть которых как раз и составляют среднеазиаты. Были бы это представители других национальностей, то тогда правоохранителям и властям в целом стоило бы обратить внимание именно на них. При этом понятно, что никто не собирается огульно охаивать представителей некоторых наций целиком, в том же Владивостоке трудится большое количество ответственных и порядочных людей самых разных национальностей. Более того, стоит признать, что без их труда любому российскому городу пришлось бы весьма туго.

Как стало известно ZRPRESS.RU, в ряде районов Владивостока количество преступлений, фигурантами которых становятся гастарбайтеры, уже зашкаливает за треть от общего количества. Среди преступников много бывших строителей саммита АТЭС, которые сегодня остались не у дел. Еще в период окончания строительства основного количества объектов саммита эта проблема поднималась не раз и на разном уровне. Однако, как видим, до конца она так и не была решена. Особенно страдает от этнической криминализации Первомайский район города, который граничит с островом Русским. В Первомайке уже никого не шокируют грабежи магазинов, разбои на улицах и даже изнасилования (последнее было зарегистрировано на днях), совершенные выходцами из Средней Азии. Эти примеры приводятся не для красного словца и не для того, чтобы распалить излишние страсти. Вовсе нет. Еще раз повторим – на долю гастарбайторов, в ряде районов города приходится примерно треть всех зарегистрированных преступлений. Основную массу «нехороших дел» творят все-таки россияне. Тут проблема в тенденциях, а они очень и очень нехорошие.

Полиции чрезвычайно трудно обуздать вал этнической преступности. К примеру, сегодня гастарбайтеры предпочитают ходить по улицам города без документов. Просто в этом случае их никто не имеет право задержать на срок более 3 часов. Нет документов – нет проблем. Делай что хочешь.

Явно не справляются с нарастающими как снежный ком проблемами и миграционные службы. Хотя их можно понять. Для сбора всех гастарбайтеров-нарушителей в каких-нибудь накопителях, их (накопители) нужно хотя бы построить. Огромные средства требуются и для отправки нарушителей на родину. А где их взять? Федеральный бюджет проблему как будто и не замечает…

Практически ничем не помогают правоохранителям диаспоры. Хуже того, как рассказывают полицейские, представители диаспор часто сами занимаются откровенным рэкетом среди своих соплеменников. А если уж какой представитель диаспоры попадает, к примеру, под следствие, представители частенько просто предлагают ему собирать немалые деньги. Тогда, дескать, и попробуем тебя вытащить. По мнению полицейских, никакой разъяснительной или профилактической работы среди своих соплеменников многие диаспоры совсем не ведут.

Владивостоку сегодня не обойтись без гастарбайтеров. Однако пускать их нахождение здесь на самотек, что происходит сегодня, - значит всячески потворствовать нарастанию негативных тенденций в правоохранительной сфере.

Мария КУЗОВЛЕВА, ZRPRESS.RU, Владивосток.