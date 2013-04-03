Подписку на газету "Золотой Рог" и журнал "Дальневосточный капитал" можно оформить, не выходя из дома

В России идет подписная кампания на периодические издания. Жители Владивостока могут оформить подписку на любимые газеты и журналы в любом почтовом отделении. Кроме того, подписаться на издания ИК "Золотой Рог" теперь можно, не выходя из дома или офиса.

ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПОДПИСКИ» (ООО "МАП"), крупнейшее подписное агентство России, запустило новый проект - Интернет-магазинVIPISHI.RU,

с помощью которого по Каталогу российской прессы «Почта России», выпускаемому компанией, можно оформить подписку на печатную прессу - более 3000 изданий - через Интернет.

Для того, чтобы подписаться на издания "ИК "Золотой Рог", на сайте vipishi.ru, необходимо зарегистрироваться и указать нужную информацию.

Для удобства подписчиков напоминаем подписные индексы на газеты и журналыИздательской компании "Золотой Рог":

Дальневосточная деловая газета "Золотой Рог" (выходит во вторник, еженедельно):

индекс У3454

Дальневосточная газета "Золотой Рог" - лидер деловой прессы Дальнего Востока. Основные принципы: объективность и достоверность информации, компетентность мнений и беспристрастность оценки. «Золотой Рог» является информационным партнером бизнес-сообщества региона. Обнажая проблемы взаимодействия власти и бизнеса, газета выступает публичной площадкой для деловых людей. В каждом номере газеты - информация о компаниях региона, о взаимодействии бизнеса и политики, власти и финансов, о тенденциях и конъюнктуре на рынках товаров и услуг и практике ведения бизнеса, о менеджменте и маркетинге, рынке труда и образования. Газета структурируется по тематическим разделам для удобства читателя.

Региональный журнал деловых кругов "Дальневосточный капитал"(выходит ежемесячно):

индекс 10938

Журнал "Дальневосточный капитал" признан лучшим в Дальневосточном федеральном округе специализированным экономическим региональным изданием по рейтингам Ассоциации менеджеров России. Является победителем всероссийского конкурса "Золотой Гонг".

"Журнал здоровья" (один раз в два месяца):

индекс У6412 (каталог "Почта России")



Оформить подписку можно и в редакции "Издательской компании "Золотой Рог" (Владивосток, пр-т "Красного знамени", 10, 5 этаж).



По всем вопросам распространения и подписки обращайтесь по телефонам:

Тел. 8 (423) 2450485.