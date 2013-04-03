"Безопасный Владивосток" никому не нужен

Система видеонаблюдения «Безопасный город», установленная во Владивостоке еще в 2008 году, до сих пор фактически не служит целям, для которых была создана. КГУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС с готовностью передал бы ее на баланс правоохранительным органам, для которых она и создавалась. Однако полиция в свое время не приняла систему и жестко критикует ее. Одни эксперты объясняют это тем, что система видеонаблюдения будто бы ухудшит показатели полиции. Другие упирают на то, что программа «Безопасный город» не соответствует даже элементарным требованиям, из-за того, что средства, выделенные на нее, якобы были в свое время «попилены».

Система видеонаблюдения «Безопасный город» была предусмотрена «Краевой целевой программой по борьбе с правонарушениями на 2007-2009 годы» в рамках реализации поручения президента РФ от 13 июля 2007 года. Заказчиком внедрения системы выступило Министерство внутренних дел, а финансировала администрация Приморского края. В начале 2008 года установили 224 камеры по всему Владивостоку. Но в октябре 2008 года произошла смена руководства УВД Приморья. Николая ВАЧАЕВА, к слову возглавлявшего группу по разработке технического задания к программе «Безопасный город», сменил Андрей НИКОЛАЕВ, который раскритиковал установленные видеокамеры и отказался принимать ее на баланс.

— Тогда губернатор Сергей ДАРЬКИН, чтобы спасти систему и сохранить ее до лучших времен, принял в 2009 году решение передать ее нашему учреждению, поскольку мы — орган повседневного управления, — рассказывает заместитель директора КГУ Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Валентин КУРАЕВ. — Мы ее используем в первую очередь при угрозе чрезвычайных ситуаций, а также в повседневном режиме – обеспечение автоматического контроля прохождения автотранспорта по основным магистралям… Но тайфуны, подтопления происходят не так часто. Да и разрабатывалась система совсем для другого — для обеспечения правопорядка. Мы не понимаем, почему полиция не использует «Безопасный город».

Он признает, что система видеонаблюдения требует последовательной замены устаревшего оборудования. И могут быть претензии по месту их установки.

— Но ведь техническое задание, в соответствии с которым закупили видеокамеры именно с такими параметрами, и места для их установки разрабатывала комиссия по в главе с Вачаевым, — недоумевает Валентин Кураев. — Но даже с таким разрешением видеокамеры позволяют контролировать ситуацию. 40% камер кругового обзора с 40 кратным увеличением, которые могут не только определить марку машины и ее номер, но при точной настройке различать лица. Вся видеоинформация хранится в архиве от 2-х до 4-х недель.

По его словам, в 2012 году они получили 155 обращений с просьбой предоставить информацию с видеокамер, из них 132 от ДПС по поводу аварий, 9 — от УВД, 3 — от прокуратуры, кроме того, от судов и частных лиц. Есть случаи, когда записи помогали полностью изменить результат судебного разбирательства.

— Но, почему сотрудники ДПС не обращаются в УВД Владивостока, куда выводится вся информация с камер? — задается вопросом Владимир Кураев. — А если камеры не там стоят или не туда, куда нужно направлены, то их можно повернуть или переместить. Однако со стороны полиции нет никакого интереса.

На условиях анонимности один из специалистов пояснил «ЗР», что правоохранительные органы не хотят использовать систему «Безопасный город», потому что она, повысив безопасность на городских улицах, снизит показатели работы полицейских.

— Заметив правонарушение, полиция тут же должна его зафиксировать и отправить наряд для вмешательства. Но только за последнее время у них сократили 1800 сотрудников. В основном тех, кто работал на улицах. И им не хватает на улицах нарядов для оперативного вмешательства, — пояснил наш источник.

Однако полицейские категорически с этой версией не согласны и утверждают, что всячески поддерживают внедрение современных технологий.

— Нам нужны видеокамеры. Но не такие. Посмотрите сами. С их помощью невозможно рассмотреть не только лицо человека или номер машины, но даже марку машины трудно определить, — демонстрирует мне картинку с видеокамер начальник УВД по Владивостоку Александр БАБАКИН.

Он объяснил, что сотрудники ДПС вынуждены обращаться к пожарным за видеозаписями, потому что УВД получает только картинку, но не может сделать с нее копию, поскольку не имеет своего сервера.

Стоит отметить, что по нормативам полагается, чтобы 1 человек в течение 12 часов следил из картинкой на 12 камерах, то есть для полноценного отслеживания видео со всех 224 камер системы «Безопасный город» нужно около 24 человек в круглосуточную дежурную смену. А в УВД всего две штатные единицы. Хотя в принципе полиция за внедрение современных технологий.

— В своей работе мы активно используем видеокамеры. Но это в первую очередь, 60 видеокамер высокого разрешения, которые установила администрация Владивостока. Хорошие камеры ставят банки и коммерческие структуры. Даже видео с автомобильных регистраторов нам помогают. Например, резонансное дело о похищении 8-летней девочки Анастасии ЛУЦИШИНОЙ в Уссурийске полицейские смогли раскрыть благодаря записи с автомобильного видеорегистратора. Мы камеры и на свои патрульные машины ставим, — отмечает Александр Бабакин. — Но те, что установлены по программе «Безопасный город» фактически бесполезны. Их надо менять на более качественные.

Стоит заметить, что в 2011 году Счетная палата РФ проверила Администрацию Приморского края и не нашла нарушений при финансировании краевой целевой программы «Безопасный город».

Досье «ЗР»

Тендер на техническое обслуживание системы в 2013 году выиграла компания «Региональное предприятие механизации и строительного производства». В декабре 2012 года был сдан проект на реконструкцию системы «Безопасный город», по которой предусматривается расширение наблюдения, установка других, более высокого разрешения, камер. Переход с так называемых обзорных на идентификационные, которые позволяют рассмотреть номера машин и лица людей. На сегодняшний день идентификационные камеры стоят в четырех местах Владивостока — на пр-те 100-летия, на площади Баляева, на ул. Спортивной и в районе остановки «Заря». Система «Безопасный город» обошлась бюджету Приморского края в 36 млн рублей. Ежегодное обслуживание по нормативам должно держаться на уровне 10% от стоимости, но реально тратится всего 2,8 млн рублей, утверждают представители обслуживающей компании.

Олег ЖУНУСОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото пресс-службы УВД по Владивостоку.