Свадебные маршруты владивостокцев устремляются за город

В этом году во Владивостоке значительное количество свадебных фотосессий будет проходить за городом. В большей степени это связанно с окончанием работ по строительству дорог в пригороде Владивостока.

Специалисты компании по прокату лимузинов «LimoClub» рассказали, что в 2011 году многие новоиспеченные семейные пары в день свадьбы в основном ограничивались поездками и фотосессиями в пределах города: Корабельная набережная, видовая площадка на территории молодежного центра бывшего ДВГТУ, гостиницы «Версаль» и «Меридиан». Были и поездки в пригород, однако из-за дорожных пробок на выезде из Владивостока приходилось достаточно длительное время проводить в пути, что в условиях торжества не совсем приемлемо.

«Сегодня практически нет особых проблем для быстрого выезда из города. Конечно, летом из-за дачного сезона и сезона отпусков в пятницу и субботу количество выезжающих из Владивостока возрастет, однако мы предполагаем, что добраться из центра за город можно будет за 30-45 минут», – рассказал Дмитрий ГРАНКИН, генеральный директор компаний по прокату лимузинов «LimoClub».

С этим мнением согласны и свадебные фотографы. По их словам, в 2012 году у молодоженов будут пользоваться популярностью именно загородные места: в частности, пейзаж на территории гостиничных комплексов «Союз Ролиз», «Амурский залив», бухты Стеклянная или интерьер усадьбы «Вавилово». А вот снимки рядом со стелой на въезде во Владивосток, скорее всего, не попадут в первый семейный альбом, так как она оказалась между двумя дорогами федеральной трассы.

Также специалисты компании «LimoClub» отметили, что с вводом в эксплуатацию моста через пролив Босфор Восточный ожидается большое количество заказов на поездки на остров Русский. Пока же молодожены ограничиваются только снимками на фоне моста через бухту Золотой Рог.

«Золотой Рог».