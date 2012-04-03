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Из аэропорта Владивостока открыты новые рейсы в Японию

03 Апреля 2012, 03:37 | Владивосток

ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (ОАО «МАВ») сообщает о начале выполнения прямых регулярных рейсов авиакомпании S7 Airlines по маршруту Владивосток - Токио - Владивосток. Первый рейс № 565 со 144 пассажирами на борту вылетел из Владивостока 27 марта 2012 года.

Полеты в Токио (аэропорт Нарита) будут выполняться по вторникам и субботам еженедельно на воздушных судах типа Airbus A320. Воздушное судно имеет комфортабельную компоновку салонов эконом- и бизнес-класса и рассчитан на перевозку 158 пассажиров.

Открытие нового рейса в Японию – очередной шаг в реализации стратегии ОАО «МАВ», ориентированной на развитие маршрутной сети и повышение доступности международных авиаперевозок для пассажиров Дальнего Востока.

- Направление, безусловно, долгожданное, - считает руководитель коммерческой службы ОАО «МАВ» Юлия ЗАБАВА. – С открытием рейса Япония стала ближе и удобнее, больше не требуется стыковка в Сеуле или Гонконге. Кроме того, аэропорт Нарита является хабом глобального авиационного альянса oneworld, а это значит, что пассажиры могут воспользоваться стыковками на рейсы авиакомпаний-партнеров в другие города Японии, Юго-Восточной Азии, а также в Северную Америку и Австралию. По информации перевозчика, на трансферные перелеты действуют специальные тарифы.

Аналогичные возможности открываются перед пассажирами, следующими через Пекин и Гонконг. В обоих направлениях рейсы выполняются авиакомпанией S7, регулярно с частотой два раза в неделю.

«Золотой Рог».

Автор: По материалам информагентств
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