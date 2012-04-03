Во Владивостоке возможна метель

Погодные катаклизмы конца марта - начала апреля не могут не удивлять. Изменчивость погоды объясняется прохождением над югом Дальнего Востока весьма обширного циклонического вихря, вызвавшего столь парадоксальные перепады. Особенно достается в эти дни островным территориям, Камчатке и Магаданской области. Впрочем, без снега не обошлось и Приморье.

Нашу, приморскую, погоду на этой неделе пока что формирует малоградиентное поле повышенного давления. Осадков будет не слишком много, а вот ощутимые температурные скачки очень даже возможны.

Тем не менее во ВЛАДИВОСТОКЕ сегодня, во вторник, возможна... метель - именно так считают синоптики. Что же касается дневной температуры, то она в ближайшие дни подрастет до 2-7 градусов тепла. С приходом в столицу Приморья сумрака ночи воздух по-прежнему остывает до уровня зимних показателей - до 2-5 ниже нуля.

В среду прогнозируется снег у наших соседей в ХАБАРОВСКЕ. А вот показатели дневного температурного фона слегка удручают – понижение до 3-7 градусов мороза. После захода солнца они еще ниже – до минус 10-13. Хотя к концу недели возможно потепление.

Вновь не будет никаких осадков в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ. В дневные часы температура и здесь чуть понизилась – до 4-7 градусов мороза. Ну а в темное время суток воздух в столице Амурской области остывает еще больше - до 8-12 ниже нуля. В выходные дни ожидается рост температуры.

Вплоть до пятницы (с небольшими перерывами) будет идти снег в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ. Возможен разброс дневной температуры от минус 4 до плюс 1. По ночам в столице островной области по-прежнему морозно – до 5-7 ниже нуля.

Теплее стало в МАГАДАНЕ. Хотя повышение дневной температуры до показателей 7-10 градусов мороза вряд ли можно назвать потеплением. В среду и пятницу в городе возможен незначительный снег. Ночью в столице Магаданской области морозы доходят до 12-16 градусов.

В четверг и пятницу ожидают снег и в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ. В дневные часы в столице Камчатского края вероятны температурные перепады от минус 3 до плюс 1. Наступление сумерек влечет за собой понижение температуры до 4-7 ниже нуля.

«Золотой Рог».