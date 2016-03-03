8 Марта во Владивостоке на линию выйдет праздничный трамвай

Уже завтра, 4 марта, в 11 часов из трамвайного депо на улице Борисенко выйдет на линию специальный тематический трамвай, вагон которого внутри и снаружи оформлен в честь предстоящего Международного женского дня. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», вагончик будет курсировать по маршруту «Сахалинская – Минный городок» все праздничные дни.

В ярко украшенном вагончике женщин будут ждать приятные сюрпризы и поздравления с весенним праздником 8 Марта. Как отметила директор ОАО «Электрический транспорт» Лилия Козлова, Международный женский день занимает особое место среди праздников, отмечаемых в России. В этот день мы говорим слова благодарности всем женщинам, желаем им счастья, тепла и доверия в семье, любви, добра и понимания, комфорта и нежности в душе.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.