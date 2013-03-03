В Приморье трагедия, связанная с убийством Насти Луцишиной, вызвала общественный резонанс

Во Владивостоке прошла конференция на тему "Как уберечь наших детей от случайного насилия"

В конференции, состоявшейся во Владивостоке и посвященной безопасности детей, приняли участие представители правоохранительных органов, уполномоченные по правам ребенка и педагог-психолог. Участники предложили несколько способов по предотвращению ситуаций, угрожающих здоровью и жизни детей, а так же попытались донести мысль, что в подобных случаях нельзя возлагать ответственность на какое-то конкретное лицо.

Недавняя трагедия, связанная с изнасилованием и убийством восьмилетней Насти ЛУЦИШИНОЙ 29-летним жителем Уссурийска Анатолием ТРАПКО вызвала широкий общественный резонанс. Статистика не утешительна: в последнее время такие преступления совершаются все чаще. Всплывают два вечных вопроса: кто виноват и что делать?

К сожалению, оградить себя от людей, способных насиловать и убивать детей, невозможно. Но, к счастью, в наш прогрессивный век есть способы контроля, например, с помощью системы видеонаблюдения. Прежде чем совершить преступление, Анатолий Трапко в течение нескольких дней приезжал на территорию школы. Если бы учебное заведение было оборудовано камерами наружного наблюдения, которые передавали бы картинку специалисту, отсматривающему материал в режиме нон-стоп, трагедии можно было бы избежать. Большинство же школ не оборудованы такими системами, а если и весит где камера, так это больше для вида. Разумеется, высокие технологии требуют больших затрат. Однако для трансляции выборов все избирательные участки были оснащены камерами, а вот для спасения жизни детей деньги на видеонаблюдение еще нужно поискать. Почему бы не использовать то оборудование, что уже имеется?

Помимо самой системы слежения старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю Аврора РИМСКАЯ посоветовала оснастить территории школ знаком, предупреждающим, что ведется видеонаблюдение. Подобный психологический прием должен заставить преступников под страхом быть раскрытыми отказаться от задуманного. Также обсуждалась возможная эффективность наружной социальной рекламы. Наличие билбордов напоминающих, например, что нельзя садиться в машину к незнакомцу, тоже могло бы снизить количество жертв.

- Детям свойственно доверять взрослым. Преступник сыграл именно на доброте девочки, сказав, что котенку требуется помощь и что только она способна ее оказать. Попав в эту ситуацию, у девочки не оказалось даже мобильного телефона. Помочь ей мог бы свисток. Подобный предмет можно рассматривать как неплохое средство защиты. Воспользовавшись заминкой, у жертвы есть возможность убежать. Также шум может привлечь внимание прохожих, - рассказала Аврора Римская.

Однозначного ответа на вопрос "Кто виноват?" нет. Дети зачастую не способны оценить степень опасности. Помочь им сформировать представления о нашем далеко не идеальном мире должны родители и учителя. Сейчас происходит что-то вроде кризиса семейных ценностей, связь между родителями и детьми потеряна. Родители зарывают себя на работе, и ребенок большую часть времени живет сам по себе. А когда дело доходит до разбирательств, казалось бы, взрослые люди отказываются принять на себя ответственность, стараясь обвинить во всем школу, государство и другие сторонние факторы. Школу как институт знаний, конечно, никто не оправдывает. Многие учителя стараются отгородиться от учеников, избегая внеурочных мероприятий. И лишь из года в год накануне каникул повторяют, как нужно переходить дорогу. Естественно, подобные беседы никогда не будут лишними, но, возможно, стоит в рамках уроков ОБЖ разыгрывать по ролям ситуации, которые в обычной жизни приводят к трагическим последствиям. Быть может, именно это помогло бы детям не растеряться при встрече с реальным маньяком.

Александра БОЛЬШАКОВА. ZRPRESS.RU. Владивосток.