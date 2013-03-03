www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

В Приморье трагедия, связанная с убийством Насти Луцишиной, вызвала общественный резонанс

03 Марта 2013, 14:12 | Владивосток

Во Владивостоке прошла конференция на тему "Как уберечь наших детей от случайного насилия"

В конференции, состоявшейся во Владивостоке и посвященной безопасности детей, приняли участие представители правоохранительных органов, уполномоченные по правам ребенка и педагог-психолог. Участники предложили несколько способов по предотвращению ситуаций, угрожающих здоровью и жизни детей, а так же попытались донести мысль, что в подобных случаях нельзя возлагать ответственность на какое-то конкретное лицо.

Недавняя трагедия, связанная с изнасилованием и убийством восьмилетней Насти ЛУЦИШИНОЙ 29-летним жителем Уссурийска Анатолием ТРАПКО вызвала широкий общественный резонанс. Статистика не утешительна: в последнее время такие преступления совершаются все чаще. Всплывают два вечных вопроса: кто виноват и что делать?

К сожалению, оградить себя от людей, способных насиловать и убивать детей, невозможно. Но, к счастью, в наш прогрессивный век есть способы контроля, например, с помощью системы видеонаблюдения. Прежде чем совершить преступление, Анатолий Трапко в течение нескольких дней приезжал на территорию школы. Если бы учебное заведение было оборудовано камерами наружного наблюдения, которые передавали бы картинку специалисту, отсматривающему материал в режиме нон-стоп, трагедии можно было бы избежать. Большинство же школ не оборудованы такими системами, а если и весит где камера, так это больше для вида. Разумеется, высокие технологии требуют больших затрат. Однако для трансляции выборов все избирательные участки были оснащены камерами, а вот для спасения жизни детей деньги на видеонаблюдение еще нужно поискать. Почему бы не использовать то оборудование, что уже имеется?

Помимо самой системы слежения старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю Аврора РИМСКАЯ посоветовала оснастить территории школ знаком, предупреждающим, что ведется видеонаблюдение. Подобный психологический прием должен заставить преступников под страхом быть раскрытыми отказаться от задуманного. Также обсуждалась возможная эффективность наружной социальной рекламы. Наличие билбордов напоминающих, например, что нельзя садиться в машину к незнакомцу, тоже могло бы снизить количество жертв.

- Детям свойственно доверять взрослым. Преступник сыграл именно на доброте девочки, сказав, что котенку требуется помощь и что только она способна ее оказать. Попав в эту ситуацию, у девочки не оказалось даже мобильного телефона. Помочь ей мог бы свисток. Подобный предмет можно рассматривать как неплохое средство защиты. Воспользовавшись заминкой, у жертвы есть возможность убежать. Также шум может привлечь внимание прохожих, - рассказала Аврора Римская.

Однозначного ответа на вопрос "Кто виноват?" нет. Дети зачастую не способны оценить степень опасности. Помочь им сформировать представления о нашем далеко не идеальном мире должны родители и учителя. Сейчас происходит что-то вроде кризиса семейных ценностей, связь между родителями и детьми потеряна. Родители зарывают себя на работе, и ребенок большую часть времени живет сам по себе. А когда дело доходит до разбирательств, казалось бы, взрослые люди отказываются принять на себя ответственность, стараясь обвинить во всем школу, государство и другие сторонние факторы. Школу как институт знаний, конечно, никто не оправдывает. Многие учителя стараются отгородиться от учеников, избегая внеурочных мероприятий. И лишь из года в год накануне каникул повторяют, как нужно переходить дорогу. Естественно, подобные беседы никогда не будут лишними, но, возможно, стоит в рамках уроков ОБЖ разыгрывать по ролям ситуации, которые в обычной жизни приводят к трагическим последствиям. Быть может, именно это помогло бы детям не растеряться при встрече с реальным маньяком.

Александра БОЛЬШАКОВА. ZRPRESS.RU. Владивосток.

Автор:
Теги: преступление  родители  видеонаблюдение  дети  школа  полиция  безопасность 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Генерал Шер18:13, 03.03.2013#

    Верните для начала, смертную казнь для таких мразей и не мгновенную, а долгую и мучительную, пусть знают, что их ждет

  • пенсионерка18:23, 03.03.2013#

    Вот такое долгое и унизительное в детстве-(заикание тому подтверждение) и явилось следствием того, что потом отыгрываются на беззащитных. тогда он просто не мог дать сдачи и долго ждал этого.

  • Псевдоним19:29, 03.03.2013#

    В России пасечник расстрелял криминального авторитета и полицейских в отместку за детейВ Ставропольском крае сыщики раскрыли загадочную серию жестоких убийств и покушений, жертвами которых стал кавказский бизнесмен, врач и двое полицейских. К преступлениям оказался причастен пасечник, который мстил обществу за смерть своих детей подобно главному герою фильма "Ворошиловский стрелок".

  • Псевдоним09:28, 04.03.2013#

    Аврора Римская "Помочь ей мог бы свисток. Подобный предмет можно рассматривать как неплохое средство защиты. " - ага, либо акула глухая попадется, либо подумает что с ней играются. . . . . Че за детский лепет?! Куда делась аппаратура видеонаблюдения, которая была задействована для трансляции выборов всех избирательных участков? Сто пудов эта школа тоже была избирательным участком.

  • Бобёр09:43, 04.03.2013#

    Радиомаяк-как один из вариантов, тревожная кнопка на телефоне-ещё одно предложение. Ну и конечно-ужесточение наказания для подонков, вплоть до кола на площади.

  • Псевдоним11:07, 04.03.2013#

    Только смертная казнь поможет!

  • Stiv11:29, 04.03.2013#

    В конце 90-х жили на Баляева во Владивостоке, сын ходил в школу со свистком на шее (2 класс). И один раз он сработал в помощь, когда на торжище Баляевской площади его начала оттеснять за киоски группа пацанов. Сын засвистел в свисток и пацанва разбежалась. А повесили на шею свисток после того, как его порезали бритвой по дороге в школу (среди дня шел во вторую смену в 66 школу, опаздывал и срезал путь через парк) - вымогали деньги, выпотрошили портфель и куртку, разрезали ее лезвием, на теле царапины остались - были взрослые парни. Их спугнула женщина с собакой. Так что не стоит пренебрегать даже примитивными средствами защиты - много места не занимают, но помочь действительно могут, особенно если преступник не ожидает таких действий от жертвы.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru