Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
По последнему льду за рыбкой к столу
Тысячи приморцев уже знают, на что потратят свои законные выходные. Адепты подледной рыбалки просят своих женщин сильно на них не обижаться, обещая вознаградить за свою «ледовую» страсть сторицей.
Если погода не подкачает, что, судя по прогнозу погоды, произойти не должно, маршрут выходного дня один – море и лед.
Увы, но в этом году компании и фирмы, предлагающие туры выходного дня с посещением водоемов юга Приморского края, отказались от предложения услуг по организации подледного лова. А поезд «Здоровье», еще несколько лет назад, радовавший любителей экстремальной рыбалки недорогими турами на побережье, судя по всему, сгнил на запасном пути.
Поэтому доставка на лед залива Петра Великого сегодня целиком и полностью на совести и колесах рыбаков.
Отправляясь на рыбалку, кроме прогноза погоды не последним будет информация от приморского управления МЧС. В верховьях Амурского залива и в местах, где лед граничит с открытой водой, уже начались подвижки льда, грозящие серьезными неприятностями. Кроме того, с начавшимся повсеместно потеплением активно стали себя проявлять небольшие речки и ключи, бьющие со дна. Они подтачивают лед, делая его рыхлым и непредсказуемым. Ну, а выезжать на лед… Лучше уж тогда головой в колодец – эффект, обещают в МЧС, будет одинаков.
Так что следить за погодой, и в первую очередь за резко меняющимся ранней весной направлением ветра, - занятие отнюдь не праздное. Три выходных дня достаточно, чтобы моторизованные рыбаки не только Владивостока или Уссурийска, но и более удаленных от побережья населенных пунктов могли не торопясь насладиться последним льдом, например, в бухтах Хасанского района: Северная (устье р. Амба), Миноноска, Посьет, Безверхово и т.д. Или, скажем, в бухтах, а также устьях рек и речушек юго-востока Приморья: Сучана, Суходола, Литовки и т.д.
По состоянию на первые числа марта рыба, а это в основном корюшка и навага, с переменным успехом ловилась в верховьях Амурского залива, в районе Тавричанки и в устье р. Амба. Неплохими уловами хвастались рыбаки, посетившие в минувшие выходные Посьет. По их словам, количество пойманной рыбы до уловов по первому льду недотягивает, но для отдыха и хорошего настроения вполне достаточно.
На днях, говоря рыбацким языком, «прозвучал» о. Русский. Месяц безрыбья на острове-стройке, похоже, закончился, о чем уже успели просигналить местные жители. Корюшка, причем весьма достойного размера, успешно ловилась в бухте Новик, практически на всем его 10-километровом протяжении и на различных глубинах. Есть в прилове навага, правда? небольшого размера, именуемая в народе «дворняжкой» или «сковородочником».
Добраться на о. Русский пока можно традиционным многолетним способом – на пароме, а уже с Подножия или Канала, куда паром причаливает за 80-100 руб., на частнике в любую точку острова, за исключением огороженных стройплощадок.
После февральского «глухозимья» рыбка стала просыпаться и в Амурском заливе. Набережная, бухта Федорова, «Арсенал», «Татарка» (мыс Фирсова) – места, где рыба есть, уверяют рыбаки. Пусть пока «скромно», но все равно лучше, чем ничего. Тем более что дорога особых усилий и финансовых затрат не требует: сел на автобус и доехал чуть ли не до лунок.
Знатоки рыбно-ледовой обстановки говорят, при этом ссылаясь на строителей низководного моста через Амурский залив, что начала хорошо ловиться корюшка в районе так называемого «Собачника». Это участок Угловского залива напротив железнодорожной ст. Угольная в п. Трудовом.
Добраться сегодня туда можно двумя способами. Первый по строящейся, а потому разбитой дороге через п. Новый. Второй вариант прямиком по льду от ст. Весенняя или Угольная…
Рыбалка по последнему льду – прекрасное времяпрепровождение, но небезопасное. Бдительность и еще раз бдительность.
Новости тематики
- Во Владивостоке стартовал прием заявок на премию "Есть за что!"
- Во Владивостоке установили первый умный светофор
- Конкурс на лучший дизайн-проект торговых киосков пройдет во Владивостоке
- Во Владивостоке установят памятнику первому начальнику милиции города
- Во Владивостоке появятся два новых детских садика
- Во Владивостоке состоится фестиваль " Владивостокская крепость"
- Хенд-мейд барабашка, кыстыбый и арт на воде
- Американские студенты прорвут во Владивостоке санкционную блокаду
- В Приморье появится новый парк отдыха
- Глава Владивостока поручил вернуть объекты парка Минного городка в муниципальную собственность
Новости раздела
- Во Владивостоке стартовал прием заявок на премию "Есть за что!"
- Во Владивостоке установили первый умный светофор
- Конкурс на лучший дизайн-проект торговых киосков пройдет во Владивостоке
- Во Владивостоке установят памятнику первому начальнику милиции города
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Во Владивостоке появятся два новых детских садика
- Во Владивостоке планируют обновить автобусный парк
- Во Владивостоке состоится фестиваль " Владивостокская крепость"
- Подрядчикам во Владивостоке велено не расслабляться
- Хенд-мейд барабашка, кыстыбый и арт на воде
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Рубль переходит в контратаку
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- В Приморье появится канатная дорога
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток