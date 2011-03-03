По последнему льду за рыбкой к столу

Тысячи приморцев уже знают, на что потратят свои законные выходные. Адепты подледной рыбалки просят своих женщин сильно на них не обижаться, обещая вознаградить за свою «ледовую» страсть сторицей.

Если погода не подкачает, что, судя по прогнозу погоды, произойти не должно, маршрут выходного дня один – море и лед.

Увы, но в этом году компании и фирмы, предлагающие туры выходного дня с посещением водоемов юга Приморского края, отказались от предложения услуг по организации подледного лова. А поезд «Здоровье», еще несколько лет назад, радовавший любителей экстремальной рыбалки недорогими турами на побережье, судя по всему, сгнил на запасном пути.

Поэтому доставка на лед залива Петра Великого сегодня целиком и полностью на совести и колесах рыбаков.

Отправляясь на рыбалку, кроме прогноза погоды не последним будет информация от приморского управления МЧС. В верховьях Амурского залива и в местах, где лед граничит с открытой водой, уже начались подвижки льда, грозящие серьезными неприятностями. Кроме того, с начавшимся повсеместно потеплением активно стали себя проявлять небольшие речки и ключи, бьющие со дна. Они подтачивают лед, делая его рыхлым и непредсказуемым. Ну, а выезжать на лед… Лучше уж тогда головой в колодец – эффект, обещают в МЧС, будет одинаков.

Так что следить за погодой, и в первую очередь за резко меняющимся ранней весной направлением ветра, - занятие отнюдь не праздное. Три выходных дня достаточно, чтобы моторизованные рыбаки не только Владивостока или Уссурийска, но и более удаленных от побережья населенных пунктов могли не торопясь насладиться последним льдом, например, в бухтах Хасанского района: Северная (устье р. Амба), Миноноска, Посьет, Безверхово и т.д. Или, скажем, в бухтах, а также устьях рек и речушек юго-востока Приморья: Сучана, Суходола, Литовки и т.д.

По состоянию на первые числа марта рыба, а это в основном корюшка и навага, с переменным успехом ловилась в верховьях Амурского залива, в районе Тавричанки и в устье р. Амба. Неплохими уловами хвастались рыбаки, посетившие в минувшие выходные Посьет. По их словам, количество пойманной рыбы до уловов по первому льду недотягивает, но для отдыха и хорошего настроения вполне достаточно.

На днях, говоря рыбацким языком, «прозвучал» о. Русский. Месяц безрыбья на острове-стройке, похоже, закончился, о чем уже успели просигналить местные жители. Корюшка, причем весьма достойного размера, успешно ловилась в бухте Новик, практически на всем его 10-километровом протяжении и на различных глубинах. Есть в прилове навага, правда? небольшого размера, именуемая в народе «дворняжкой» или «сковородочником».

Добраться на о. Русский пока можно традиционным многолетним способом – на пароме, а уже с Подножия или Канала, куда паром причаливает за 80-100 руб., на частнике в любую точку острова, за исключением огороженных стройплощадок.

После февральского «глухозимья» рыбка стала просыпаться и в Амурском заливе. Набережная, бухта Федорова, «Арсенал», «Татарка» (мыс Фирсова) – места, где рыба есть, уверяют рыбаки. Пусть пока «скромно», но все равно лучше, чем ничего. Тем более что дорога особых усилий и финансовых затрат не требует: сел на автобус и доехал чуть ли не до лунок.

Знатоки рыбно-ледовой обстановки говорят, при этом ссылаясь на строителей низководного моста через Амурский залив, что начала хорошо ловиться корюшка в районе так называемого «Собачника». Это участок Угловского залива напротив железнодорожной ст. Угольная в п. Трудовом.

Добраться сегодня туда можно двумя способами. Первый по строящейся, а потому разбитой дороге через п. Новый. Второй вариант прямиком по льду от ст. Весенняя или Угольная…

Рыбалка по последнему льду – прекрасное времяпрепровождение, но небезопасное. Бдительность и еще раз бдительность.