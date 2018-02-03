Владивосток к выборам разрисуют граффити

В городе стартовала акция по созданию патриотических рисунков

Владивосток стал первым городом России, в котором стартовала акция патриотических граффити-рисунков, создаваемых активистами ОНФ из числа молодежи, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Граффити, посвященное важности активности избирателей на предстоящих выборах президента страны, активисты ОНФ создали в центре Владивостока, на подпорной стене в районе улицы Светланской и Набережной Цесаревича. На граффити изображены образы леопарда, который является одним из узнаваемых символов региона, стилизованный российский триколор, а также слоган «Равнодушию – нет! Выборам – да!».





«Наша основная цель – побудить граждан задуматься о том, что от их позиции многое зависит в стране. При этом один из реальных путей изменить жизнь к лучшему – принимать участие в выборах, не устраняться от волеизъявления, – считает активист ОНФ Денис Федосенко. – Искусство – это то, что должно трогать душу каждого человека. Вот мы и стараемся это сделать, показать согражданам, что неравнодушие, участие каждого человека и гражданина – это путь к развитию страны. Во Владивостоке мы нарисовали символ региона – дальневосточного леопарда, а также постарались придать надписи яркий, бодрящий характер, чтобы она показывала жителям, что жизнь меняется, и это зависит от них».

Рисунок уже вызвал большой интерес жителей и гостей города. Прохожие подходили к рисунку, интересовались работой молодых граффитистов, делали селфи на фоне появившегося красочного изображения.

Как отметила руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности» Елена Григорьева, данная акция позволит привлечь внимание жителей к активному участию в избирательной кампании. «Это хороший пример, когда творческие способности реализуются в форме массового искусства, привлекают внимание к проблемам развития нашей страны, общества, побуждают жителей более активно включаться в общественные процессы», – подчеркнула Григорьева.





Как сообщили в региональном штабе ОНФ, следующим городом, где появится патриотическое граффити, станет Хабаровск. Туда активисты ОНФ, молодые художники направятся в ближайшее время. «Во Владивостоке мы первый раз, впечатлены городом, это особый ландшафт, я такого еще не видел. Тем более это край земли, отсюда начинается Россия, рядом океан. Очень жаль, что у нас мало времени, здесь много интересных поверхностей, много подходящих стен. Было бы неплохо что-нибудь изобразить, какие-нибудь реалистические сюжеты современной жизни большого города. После того, как мы реализуем этот проект, на очереди новые задумки – в частности, одну из акций в этом году мы хотим посвятить ветеранам Великой Отечественной войны», – отметили художники.