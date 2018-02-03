www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.04 р. 100 JPY: 51.06 р.
EUR: 70.1 р. 10 CNY: 89.25 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Выборы
Распечатать

Владивосток к выборам разрисуют граффити

03 Февраля 2018, 13:32 | Владивосток

В городе стартовала акция по созданию патриотических рисунков

Владивосток стал первым городом России, в котором стартовала акция патриотических граффити-рисунков, создаваемых активистами ОНФ из числа молодежи, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Граффити, посвященное важности активности избирателей на предстоящих выборах президента страны, активисты ОНФ создали в центре Владивостока, на подпорной стене в районе улицы Светланской и Набережной Цесаревича. На граффити изображены образы леопарда, который является одним из узнаваемых символов региона, стилизованный российский триколор, а также слоган «Равнодушию – нет! Выборам – да!».


 
«Наша основная цель – побудить граждан задуматься о том, что от их позиции многое зависит в стране. При этом один из реальных путей изменить жизнь к лучшему – принимать участие в выборах, не устраняться от волеизъявления, – считает активист ОНФ Денис Федосенко. – Искусство – это то, что должно трогать душу каждого человека. Вот мы и стараемся это сделать, показать согражданам, что неравнодушие, участие каждого человека и гражданина – это путь к развитию страны. Во Владивостоке мы нарисовали символ региона – дальневосточного леопарда, а также постарались придать надписи яркий, бодрящий характер, чтобы она показывала жителям, что жизнь меняется, и это зависит от них».

Рисунок уже вызвал большой интерес жителей и гостей города. Прохожие подходили к рисунку, интересовались работой молодых граффитистов, делали селфи на фоне появившегося красочного изображения.

Как отметила руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности» Елена Григорьева, данная акция позволит привлечь внимание жителей к активному участию в избирательной кампании. «Это хороший пример, когда творческие способности реализуются в форме массового искусства, привлекают внимание к проблемам развития нашей страны, общества, побуждают жителей более активно включаться в общественные процессы», – подчеркнула Григорьева.


 

Как сообщили в региональном штабе ОНФ, следующим городом, где появится патриотическое граффити, станет Хабаровск. Туда активисты ОНФ, молодые художники направятся в ближайшее время. «Во Владивостоке мы первый раз, впечатлены городом, это особый ландшафт, я такого еще не видел. Тем более это край земли, отсюда начинается Россия, рядом океан. Очень жаль, что у нас мало времени, здесь много интересных поверхностей, много подходящих стен. Было бы неплохо что-нибудь изобразить, какие-нибудь реалистические сюжеты современной жизни большого города. После того, как мы реализуем этот проект, на очереди новые задумки – в частности, одну из акций в этом году мы хотим посвятить ветеранам Великой Отечественной войны», – отметили художники.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: президент  ОНФ  выборы  Путин  граффити 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • люблю родину мать её13:56, 03.02.2018#

    Рисуйте медмедя и лозунг ОПГ ЕР-Едим россию!

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru