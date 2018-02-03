Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Владивосток к выборам разрисуют граффити
В городе стартовала акция по созданию патриотических рисунков
Владивосток стал первым городом России, в котором стартовала акция патриотических граффити-рисунков, создаваемых активистами ОНФ из числа молодежи, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Граффити, посвященное важности активности избирателей на предстоящих выборах президента страны, активисты ОНФ создали в центре Владивостока, на подпорной стене в районе улицы Светланской и Набережной Цесаревича. На граффити изображены образы леопарда, который является одним из узнаваемых символов региона, стилизованный российский триколор, а также слоган «Равнодушию – нет! Выборам – да!».
Рисунок уже вызвал большой интерес жителей и гостей города. Прохожие подходили к рисунку, интересовались работой молодых граффитистов, делали селфи на фоне появившегося красочного изображения.
Как отметила руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности» Елена Григорьева, данная акция позволит привлечь внимание жителей к активному участию в избирательной кампании. «Это хороший пример, когда творческие способности реализуются в форме массового искусства, привлекают внимание к проблемам развития нашей страны, общества, побуждают жителей более активно включаться в общественные процессы», – подчеркнула Григорьева.
Как сообщили в региональном штабе ОНФ, следующим городом, где появится патриотическое граффити, станет Хабаровск. Туда активисты ОНФ, молодые художники направятся в ближайшее время. «Во Владивостоке мы первый раз, впечатлены городом, это особый ландшафт, я такого еще не видел. Тем более это край земли, отсюда начинается Россия, рядом океан. Очень жаль, что у нас мало времени, здесь много интересных поверхностей, много подходящих стен. Было бы неплохо что-нибудь изобразить, какие-нибудь реалистические сюжеты современной жизни большого города. После того, как мы реализуем этот проект, на очереди новые задумки – в частности, одну из акций в этом году мы хотим посвятить ветеранам Великой Отечественной войны», – отметили художники.
Новости тематики
- Владивосток к выборам разрисуют граффити
- Глава Владивостока отправил письма в банки, которым должен город
- Выборы президента в Приморье - под надежной защитой
- Экс-звезда «Дома-2» готова выйти замуж за Прохорова
- Полиция "не увидела" на митинге во Владивостоке несколько сотен человек
- Школу № 5 на о. Русском обещают отремонтировать
- Студентов ДВФУ приглашают на выборы и за призами
- Во Владивостоке для строителей ДВФУ откроют два избирательных участка
- Во Владивостоке в кампусе ДВФУ на Русском острове откроются два избирательных участка
- Мусульмане Владивостока намекают кандидатам в депутаты на мечеть
Новости раздела
- Владивосток к выборам разрисуют граффити
- Сегодня вечером во Владивостоке возможен небольшой снег
- Во Владивостоке модернизируют отделения Почты России
- Глава Владивостока отправил письма в банки, которым должен город
- Во Владивостоке у "Почты России" обнаружен дефицит
- 7 января на центральной площади Владивостока состоится празднование Рождества
- Воспитанники детских домов Владивостока получили подарки от Игоря Пушкарёва
- Владивосток победил в народном голосовании за звание столицы Тотального диктанта - 2018
- В Новый год в Приморье погода резко ухудшится, ожидается снегопад
- Жителям Владивостока и Приморья прогнозируют погодные неприятности
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Дешевое завозное молоко, которое продается в Приморье, оказалось не совсем молоком
- Веркеенко: Центральная площадь Владивостока – не место для сельскохозяйственных ярмарок
- Чубайс потребовал резко повысить цены на электричество и газ для россиян
- "Луч-Энергия" одержал третью победу подряд
- Во Владивостоке будет возведен комплекс из 19 жилых домов и подземной парковки
- Налоговая настаивает на необходимости банкротства одного из крупнейших предприятий Приморья
- Из Москвы во Владивосток — на гражданской версии сверхзвукового бомбардировщика
- В Приморье ожидают роста заболеваемости гриппом
- Один из самых известных инвесторов Приморья уходит в тень
- Водителей будут переэкзаменовывать при замене прав
Рисуйте медмедя и лозунг ОПГ ЕР-Едим россию!