Во Владивостоке снова пройдет Тотальный диктант

На ежегодной конференции организаторов и экспертов Тотального диктанта, которая проходит в Новосибирском государственном университете, была объявлена дата проведения акции, сообщает деловая газета «Золотой Рог». В 2017 году Международная образовательная акция «Тотальный диктант» состоится 8 апреля. Владивосток присоединится к всеобщей борьбе за грамотность в шестой раз и напишет диктант вместе со всем миром.

Организаторы предполагают, что в 2017 году Тотальный диктант пройдет в нескольких сотнях городов России и за ее пределами, а текст, специально подготовленный для диктанта современным российским писателем, напишут более 200 тысяч человек, в том числе, около 2 тысяч во Владивостоке.

Сейчас на конференции Тотального диктанта собрались более 200 организаторов проекта из 91 города и 12 стран.

Городские координаторы обмениваются опытом проведения акции, участвуют в мастер-классах от специалистов в области коммуникаций и организации мероприятий. Филологи обсуждают результаты Тотального диктанта – 2016, актуальные проблемы орфографии и пунктуации.

«Тотальный диктант сейчас в полной мере оправдывает свое название, являясь действительно всеобщим, всеохватывающим. Развиваясь как общественный проект, он уже охватил 734 города в 69 странах и продолжает расти. Ежегодная конференция открывает новые возможности для роста координаторов, экспертов диктанта, а следовательно, и самой акции», – сообщила руководитель проекта Ольга Ребковец.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.