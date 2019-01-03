www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 69.47 р. 100 JPY: 63 р.
EUR: 79.46 р. 10 CNY: 10.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Знай наших!
Распечатать

В деле экс-мэра Владивостока появились два неожиданных свидетеля

03 Января 2019, 17:16 | Владивосток

«Если вы пришли в суд, значит, я всё делаю правильно», - отреагировал Игорь Пушкарев

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал очередной пост в соцсетях. На этот раз он рассказал, как в последнем в 2018 году заседании суда на стороне защиты выступили два уважаемых в Приморье человека.

«На последнее судебное заседание в 2018 году в качестве свидетелей защиты пришли глубоко уважаемые люди, которых все вы прекрасно знаете: морской пехотинец, полковник в отставке, председатель Совета ветеранов Владивостока Сергей Константинович Кондратенко и президент Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, депутат Законодательного Собрания Приморского края - Геннадий Иннокентьевич Лазарев. Порадовали меня своим присутствием. Приятно видеть их в добром здравии и позитивном настроении.

С 2005 года знаком с Сергеем Константиновичем, много интересной и созидательной работы было проделано совместно. Не перестаю повторять, что ветераны - это наша честь и гордость. Спасибо за добрые пожелания и «приветы» от наших ветеранов - это придаёт сил.

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса - мой первый вуз. Уже тогда Геннадий Иннокентьевич был его ректором. А потом, будучи депутатами, мы с ним вместе работали в краевом заксобрании. Кстати, Геннадий Иннокентьевич - единственный депутат Законодательного Собрания Приморского края всех созывов. Это человек, который постоянно в работе, и она у него всегда спорится).

Сергей Константинович, Геннадий Иннокентьевич, я вам очень признателен за поддержку. И надеюсь, что в скором времени я смогу выразить это лично)

Если вы пришли в суд, значит, я всё делаю правильно».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: прокурор  владивосток  СИЗО  Пушкарёв  адвокат  мэр  дело 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru