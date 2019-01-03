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В деле экс-мэра Владивостока появились два неожиданных свидетеля
«Если вы пришли в суд, значит, я всё делаю правильно», - отреагировал Игорь Пушкарев
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал очередной пост в соцсетях. На этот раз он рассказал, как в последнем в 2018 году заседании суда на стороне защиты выступили два уважаемых в Приморье человека.
«На последнее судебное заседание в 2018 году в качестве свидетелей защиты пришли глубоко уважаемые люди, которых все вы прекрасно знаете: морской пехотинец, полковник в отставке, председатель Совета ветеранов Владивостока Сергей Константинович Кондратенко и президент Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, депутат Законодательного Собрания Приморского края - Геннадий Иннокентьевич Лазарев. Порадовали меня своим присутствием. Приятно видеть их в добром здравии и позитивном настроении.
С 2005 года знаком с Сергеем Константиновичем, много интересной и созидательной работы было проделано совместно. Не перестаю повторять, что ветераны - это наша честь и гордость. Спасибо за добрые пожелания и «приветы» от наших ветеранов - это придаёт сил.
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса - мой первый вуз. Уже тогда Геннадий Иннокентьевич был его ректором. А потом, будучи депутатами, мы с ним вместе работали в краевом заксобрании. Кстати, Геннадий Иннокентьевич - единственный депутат Законодательного Собрания Приморского края всех созывов. Это человек, который постоянно в работе, и она у него всегда спорится).
Сергей Константинович, Геннадий Иннокентьевич, я вам очень признателен за поддержку. И надеюсь, что в скором времени я смогу выразить это лично)
Если вы пришли в суд, значит, я всё делаю правильно».
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