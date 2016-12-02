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Владивосток становится всё более привлекательным для иностранных и российских туристов
Исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Лобода провел совещание с представителями туристических компаний города. Оно было посвящено вопросам развития международного и внутреннего туризма в столице Приморья.
В совещании участвовали заместитель главы администрации Владивостока Леонид Вильчинский, начальник управления международных отношений и туризма администрации Владивостока Алексей Кушнир, заместитель начальника управления экономики и развития предпринимательства администрации Владивостока Филипп Мацыга, а также исполнительный директор НП «Туристское объединение Международной интеграции «Окно в Евразию» Ирина Кушнарёва и руководители крупнейших туристических компаний города - Наталья Сорокина («Дальинтурист»), Наталья Солодовникова («Приморское агентство авиационных компаний»), Надежда Кривова («ПБММТ «Спутник»), Сергей Спирин («ЛакиТурс»).
В ходе совещания отмечалось, что Владивосток становится всё более привлекательным местом, привлекающим иностранных и российских туристов, которых в нынешнем году оказалось почти на треть больше, чем годом ранее. Больше всего в столице Приморья побывало гостей из соседних стран - Китая, Южной Кореи, Японии. Однако наблюдается и увеличение потока туристов из Австралии, Новой Зеландии, Вьетнама, США, Сингапура и даже таких экзотических для нас стран, как Малайзия, Филиппины. Это вызвано в основном регулярными посещениями порта Владивосток крупными океанскими круизными судами.
Немало гостей во Владивосток прибывает и из различных регионов России – их повышенное внимание к столице Приморья вызвано резко обновленным и привлекательным лицом города, которое он приобрел в ходе подготовки к саммиту АТЭС, сообщает администрация Владивостока.
Словом, положительные процессы повышения роли Владивостока на туристической карте Дальнего Востока и всего Азиатско-Тихоокеанского региона налицо. Но, с другой стороны, это требует совершенствования туристической отрасли города, поиска новых возможностей для организации интересных и комфортных встреч гостей столицы Приморья, разработки оригинальных маршрутов, приведения всей туристической инфраструктуры к мировым меркам.
Не случайно это направление по инициативе администрации города включено в проект стратегии развития Владивостока до 20130 года.
Это и стало основными темами обсуждения на представительном совещании в администрации Владивостока. В частности, шла речь об организации парковки туристических автобусов в центре города, откуда удобнее всего начинать обзорные маршруты, продаже здесь сувенирной продукции, экскурсионных билетов с различным сроком действия, реконструкции морских причалов и других аспектах дальнейшего повышения туристической привлекательности столицы Приморья.
В свою очередь, туристические компании города уже имеют положительный опыт внедрения новых методов работы. Так, через компанию «Билетур» летом и осенью была организована продажа билетов на посещение Приморского океанариума на Русском острове – таких желающих оказалось свыше девяти тысяч. Из них три тысячи посетителей океанариума воспользовались организованными групповыми автобусными экскурсиями, которые отправлялись от здания краевой администрации – а по пути на остров экскурсоводы знакомили туристов с историей и достопримечательностями Владивостока. Почти такой же популярностью пользовались и дни Владивостокской крепости.
Более того, туристические компании готовы предоставить гостям Владивостока совершенно новые для нашего города и весьма оригинальные экскурсии на двухэтажных автобусах повышенной обзорности и даже на автобусах-амфибиях – одновременно по суше и по морю.
Для закрепления этих планов участники совещания приняли решение об организации рабочей группы по развитию туризма во Владивостоке.
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