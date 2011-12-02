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Благотворительная работа студентов ДВФУ отмечена в администрации Владивостока

02 Декабря 2011, 14:54 | Владивосток

29 ноября Студенческая благотворительная организация ДВФУ «Лучики солнца» стала лауреатом городского смотра-конкурса на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию молодежи.

Этот смотр проводился с 1 октября по 20 ноября в рамках ведомственной целевой программы «Молодежь города Владивостока» на 2011–2013 годы в соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы» и программой туристско-краеведческого движения «Отечество».

Награждение победителей прошло 29 ноября в администрации Владивостока в рамках городской конференции по вопросам гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания «Ушедшие в небытие».

— Работа в нашей организации помогает студентам ДВФУ воспитывать в себе качества, которые присущие всесторонне развитым личностям, — отметила на награждении председатель СБО «Лучики солнца» Вера Петрунько. — И главная награда для нас — слова благодарности.

Члены организации «Лучики солнца» занимаются благотворительной деятельностью постоянно. Так, 27 ноября ребята посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Парус надежды». Для воспитанников центра студенты ДВФУ подготовили культурно-занимательную программу «В гостях у зверят», которая включала в себя познавательную викторину «Отгадай-ка» и выполнение аппликаций и оригами на тему животного и растительного мира Приморского края. Студенты рассказали об экологии в Приморье, «краснокнижных» животных и растениях, вдохновив ребят на творческую работу.

Автор: Пресс-служба ДВФУ
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