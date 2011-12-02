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Студентов ДВФУ приглашают на выборы и за призами

02 Декабря 2011, 15:02 | Владивосток

4 декабря, в единый день голосования, на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке будут действовать 10 избирательных участков. Придя на них, свой выбор смогут сделать студенты, преподаватели, сотрудники ДВФУ, проживающие в общежитиях вуза.

Как рассказал ректор Федерального университета Владимир Миклушевский на встрече со студентами 1 декабря, он обязательно пойдет на выборы в этот день, и посоветовал ребятам тоже выполнить свой гражданский долг.

— У меня есть временная регистрация во Владивостоке, и я буду голосовать в избирательном участке, который находится в общежитии №1 ДВФУ на Алеутской, 65, — добавил Владимир Миклушевский.

Кстати, ректор планирует приехать для голосования уже в 9 утра. Владимир Владимирович также готов встретиться со студентами и преподавателями непосредственно на избирательном участке.

Чтобы привлечь внимание к выборам своих сверстников, инициативные студенты ДВФУ обратились к руководству вуза с просьбой провести розыгрыш призов для тех, кто придет голосовать. Идею одобрили, и 4 декабря студенты, проживающие в общежитиях и голосующие на избирательных участках в корпусах вуза, смогут попытать счастья в розыгрыше 100 ценных призов.

— Среди призов — ноутбуки, планшетные компьютеры, iPhone, флэш-карты, mp3-плееры, — рассказал студентам директор Департамента молодежной политики ДВФУ Александр Кайданович. — Чтобы принять участие в акции, необходимо прийти на избирательный участок в общежитии, проголосовать, подойти к волонтеру, зарегистрироваться и получить номер. Выдача номеров прекратится в 20:00.

Результаты розыгрыша и информация о том, где и когда можно будет получить призы, появится на сайте ДВФУ 6 декабря.

Автор: Пресс-служба ДВФУ
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