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Расплатиться с долгами жители Владивостока смогут в торговом центре

02 Декабря 2011, 00:28 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 1 декабря, ZRPRESS. 2 декабря 2011 г., в торговом центре «Гранд» (в районе Второй речки) пройдет акция по информированию граждан о наличии задолженности и об услугах в области социального обеспечения, организованная Управлением Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю совместно с Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю.

В этот день в холле первого этажа торгового центра с 10.00 до 19.00 будет работать выездная группа судебных приставов Советского района г. Владивостока, оснащенная мобильной базой данных о должниках, и специалисты пенсионного фонда. Обратившись к судебному приставу, жители Советского района г. Владивостока, смогут узнать о наличии задолженности, а также на месте погасить долг либо предъявить судебному приставу квитанцию об оплате. Ответы на вопросы, касающиеся социальных выплат, можно будет получить у работника регионального отделения пенсионного фонда.

Цель акции – предоставить жителям города возможность получить информацию о наличии задолженности, а также напомнить об имеющихся обязанностях, установленных судебными и иными органами, предоставить возможность сократить время для их добровольного исполнения.

Мероприятие окажется весьма полезным, в том числе и гражданам, собирающимся выехать за рубеж в дни новогодних праздников и опасающихся остаться «невыездными» из-за наличия невыполненных долговых обязательств. Информацию о наличии неисполненных долговых обязательств также можно получить в отделах судебных приставов по месту жительства.

Автор: По сообщениям пресс-служб
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