Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Игорь Шувалов: Фонд содействия реформированию ЖКХ продолжит свою работу в Приморском крае
ВЛАДИВОСТОК, 1 декабря, ZRPRESS. На встрече первого зампреда Правительства РФ Игоря Шувалова с жителями Советского района Владивостока был задан вопрос о расселении жильцов аварийных домов. Как пояснил обратившийся житель, его дом признан аварийным и подлежит сносу, а жильцы – расселению. Однако сейчас эта процедура затягивается под предлогом того, что жилищного фонда не хватает.
Вице-премьер пояснил, что существует Фонд содействия реформированию ЖКХ, одним из его направлений как раз является ликвидация аварийного и ветхого жилья. По этой программе субъектам федерации предоставляются деньги на покупку либо строительство жилья.
- Президент и премьер-министр объявили, что капитал этого фонда будет увеличен, а сама программа будет продлена, - заявил Игорь Шувалов. - Но краевой администрации необходимо будет выделить средства для софинансирования. Речь идет о небольших средствах, все это, впрочем, прописано в законе. Мы со своей стороны средства предоставим.
Что касается конкретного дома, в котором живет обратившийся, мэр города заверил Игоря Шувалова, что возьмет этот вопрос на контроль.
Новости тематики
- Сторонники экс-мэра Владивостока подвели итоги работы
- Губернатор Миклушевский: "У меня есть вопросы к работе администрации Владивостока"
- С понедельника часть домов Владивостока останется без горячей воды
- Во Владивостоке определят победителей конкурса "Доступная среда"
- Владивосток погряз в мусоре: дворники-гастарбайтеры массово покидают город
- В многоэтажках Владивостока устанавливают новые лифты
- Водовод на остров Русский обеспечит водой новый микрорайон
- В преддверии ЕГЭ старшеклассникам Владивостока показали, как работают "мусорные" заводы города
- Владивосток ежедневно "умывают" и очищают от мусора
- Во Владивостоке придомовые территории ремонтируют комплексно
Новости раздела
- Возрожденная Миллионка станет туристическим центром Владивостока
- Во Владивостоке идут проверки жилья по фактам незаконных перепланировок
- Владивостокцы поддержали проект, который разработала еще команда Игоря Пушкарёва
- Владивосток и Пусан готовятся отметить 26-летие установления побратимских отношений
- Глава Владивостока вылетел в Сингапур за опытом
- На верфи во Владивостоке построили новый сторожевой корабль
- В центре Владивостока выросли семь сопок в масштабе 1:75
- В столице Приморья "Гонка героев", "Посмотри на Владивосток" и День рыбака состоятся при любой погоде
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"
- В Хабаровском крае на ГЛК "Холдоми" к сезону запустят подъемник с подогревом
- Пенсионная реформа угрожает выборам губернаторов и депутатов от "Единой России"