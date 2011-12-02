Игорь Шувалов: Фонд содействия реформированию ЖКХ продолжит свою работу в Приморском крае

ВЛАДИВОСТОК, 1 декабря, ZRPRESS. На встрече первого зампреда Правительства РФ Игоря Шувалова с жителями Советского района Владивостока был задан вопрос о расселении жильцов аварийных домов. Как пояснил обратившийся житель, его дом признан аварийным и подлежит сносу, а жильцы – расселению. Однако сейчас эта процедура затягивается под предлогом того, что жилищного фонда не хватает.

Вице-премьер пояснил, что существует Фонд содействия реформированию ЖКХ, одним из его направлений как раз является ликвидация аварийного и ветхого жилья. По этой программе субъектам федерации предоставляются деньги на покупку либо строительство жилья.

- Президент и премьер-министр объявили, что капитал этого фонда будет увеличен, а сама программа будет продлена, - заявил Игорь Шувалов. - Но краевой администрации необходимо будет выделить средства для софинансирования. Речь идет о небольших средствах, все это, впрочем, прописано в законе. Мы со своей стороны средства предоставим.

Что касается конкретного дома, в котором живет обратившийся, мэр города заверил Игоря Шувалова, что возьмет этот вопрос на контроль.