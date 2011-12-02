www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.95 р. 100 JPY: 57.48 р.
EUR: 73.31 р. 10 CNY: 96.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Глава Владивостока Игорь Пушкарев встанет грудью на защиту интересов горожан

02 Декабря 2011, 00:27 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 1 декабря, ZRPRESS. Первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов выступил против точечной застройки Владивостока. Об этом он заявил на встрече с жителями Советского района города, прошедшей в кинотеатре «Нептун».

С просьбой разобраться в их проблеме к первому заместителю Путина обратились представители одного из владивостокских ТСЖ несколько лет пытающиеся отстоять от точечной застройки свой двор: «Во дворе нашего дома одна из строительных компаний намерена построить многоэтажный монолит, в котором будет жить людей больше, чем в окружающих пяти 12-ти этажных домах, - жаловались они. Представители товарищества попросили у первого зампредседателя правительства РФ проверки и личного надзора над ситуацией, и главное, - обратной связи.

Игорь Шувалов был возмущен ситуацией. «Скажите строителям - пусть строят дом в другом месте, - обратился первый зампред правительства РФ к мэру Владивостока Игорю Пушкареву. – Все должно быть по закону: если есть проблема с жителями, то надо менять ситуацию».

Проблема точечной застройки существует во многих городах, но во Владивостоке она особенно обострена из-за ограниченности свободных земельных участков. «Компания-застройщик хорошая, она строит современные дома, но возводить их на внутриквартальной территории нельзя, - отрезал первый зампред правительства РФ. – Во Владивостоке вообще нет дворов, люди живут, как воробьи на ветке, между домами ни места нет, ни воздуха». И тут же предложил идею, как прийти к соломонову решению. "Надо предложить застройщику другой хороший участок земли под строительства, но только не за счет стеснения людей и отъема у детей спортивных площадок», - сказал Игорь Шувалов. Он посоветовал мэру Владивостока «грудью стоять» против точечной застройки немногочисленных городских двориков.

Сразу после встречи Игорь Пушкарев дал поручение в рамках Градостроительному совету организовать встречу с жителями и представителями застройщика, и предложить решение выхода из ситуации.

Автор: Пресс-служба "Единой России"
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru