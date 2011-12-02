Глава Владивостока Игорь Пушкарев встанет грудью на защиту интересов горожан

ВЛАДИВОСТОК, 1 декабря, ZRPRESS. Первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов выступил против точечной застройки Владивостока. Об этом он заявил на встрече с жителями Советского района города, прошедшей в кинотеатре «Нептун».

С просьбой разобраться в их проблеме к первому заместителю Путина обратились представители одного из владивостокских ТСЖ несколько лет пытающиеся отстоять от точечной застройки свой двор: «Во дворе нашего дома одна из строительных компаний намерена построить многоэтажный монолит, в котором будет жить людей больше, чем в окружающих пяти 12-ти этажных домах, - жаловались они. Представители товарищества попросили у первого зампредседателя правительства РФ проверки и личного надзора над ситуацией, и главное, - обратной связи.

Игорь Шувалов был возмущен ситуацией. «Скажите строителям - пусть строят дом в другом месте, - обратился первый зампред правительства РФ к мэру Владивостока Игорю Пушкареву. – Все должно быть по закону: если есть проблема с жителями, то надо менять ситуацию».

Проблема точечной застройки существует во многих городах, но во Владивостоке она особенно обострена из-за ограниченности свободных земельных участков. «Компания-застройщик хорошая, она строит современные дома, но возводить их на внутриквартальной территории нельзя, - отрезал первый зампред правительства РФ. – Во Владивостоке вообще нет дворов, люди живут, как воробьи на ветке, между домами ни места нет, ни воздуха». И тут же предложил идею, как прийти к соломонову решению. "Надо предложить застройщику другой хороший участок земли под строительства, но только не за счет стеснения людей и отъема у детей спортивных площадок», - сказал Игорь Шувалов. Он посоветовал мэру Владивостока «грудью стоять» против точечной застройки немногочисленных городских двориков.

Сразу после встречи Игорь Пушкарев дал поручение в рамках Градостроительному совету организовать встречу с жителями и представителями застройщика, и предложить решение выхода из ситуации.