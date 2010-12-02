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Риски и последствия нанотехнологий необходимо обсуждать
7 декабря в 10.00 в ДФУ впервые во Владивостоке в рамках IX цикла французских лекций «Диалоги о науке» состоится публичная лекция философа Марка Павлопулоса «Нанотехнологии и общество. Сопоставительный подход», организатором которой выступило Посольство Франции в России при поддержке «Альянс Франсез-Владивосток».
За девять лет в России этот проект превратился в площадку для популяризации науки, открытого обмена мнениями между французскими и российскими научными кругами, острых общественных дискуссий и межкультурного диалога. Лекция и дебаты пройдут , по адресу Суханова, 3.
Накануне визита французского ученого Дальневосточный федеральный университет посетит официальная делегация ГК «Роснанотех» во главе с генеральным директором Анатолием Чубайсом, где обсудят вопрос создания на базе ДВФУ центра нанотехнологий.
- При внедрении новых технологий неизбежно возникает множество вопросов, причем у каждого общества они свои. В первую очередь, они касаются юридических аспектов - ведь принцип разумной предосторожности и понятие человеческого достоинства, столь близкие европейскому правовому сознанию, не существуют практически нигде, кроме Европы. То же относится и к этической сфере. Так, например, роботизация в Азии совсем не вызывает такого беспокойства, как в Европе. Перспективы использования наномедицинских методов (индивидуальная медицинская профилактика и мониторинг состояния здоровья) по-разному воспринимаются в различных странах. Даже в самом Европейском союзе наблюдаются различия в проведении общественных дискуссий: национальные дебаты 2009-2010 года во Франции стали, в целом, провальными в силу отсутствия согласия об условиях проведения дискуссии. В Великобритании основное внимание уделяется коммуникационным аспектам, в Нидерландах в центре обсуждений 2010 года (Nanopodium) стоят вопросы научного информирования и общественных дискуссий. Однако даже если забыть про эти различия, сама идея широкого общественного обсуждения остается исключительно европейской чертой. Таким образом, сопоставительный подход дает возможность оценить, насколько воздействие новых технологий зависит от особенностей конкретного общества, - подчеркивает важность темы Марк Павлопулос.
Возможно, в итоге мы получим так называемое социальное усиление риска – так было с ядерной энергетикой, генетически-модифицированными продуктами, коровьим бешенством, свиным гриппом. При этом специалисты считают, что забывать о риске нельзя. В просвещении населения должны обязательно участвовать организации, которым население доверяет. На сегодняшний день, данных по изучению восприятия риска нанотехнологий в России, к сожалению, пока найти не удалось.
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