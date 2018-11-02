Экс-мэр Владивостока верит, что этот важный объект будет построен в городе

Горожане мечтают о нем уже десятки лет

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал очередной пост в социальных сетях. На этот раз пост посвящен ситуации со строительством в городе рыбного рынка.

«Всем здравствуйте! Быть или не быть… рыбному рынку во Владивостоке? Я сейчас имею в виду не куцее строение с замороженной или даже охлаждённой рыбой на прилавке, а настоящий рыбный базар, ярмарку с сотнями килограммов свежепойманной рыбы, с богатым ассортиментом и удобной инфраструктурой, и ценами ниже, чем в супермаркетах. И чтобы магазины и заведения общепита сами сюда за рыбой ездили, и здесь её покупали.

Жить у моря и есть рыбу – это же так естественно, как жить у моря и ходить на рыбалку).

А ещё естественно иметь возможность выбрать, купить что-то домой или сесть в кафе и не спеша попробовать свежайшие морские деликатесы - любой из деликатесов, которыми славится наш регион. Ну, и естественно, чтобы не только сырые представители морской фауны, но и копчёные, вяленые и прочее…

К чему это я. К тому, что идеи строительства такого рынка обсуждаются чуть ли ни со дня основания города. Но «обсуждаются» совершенно не означает, что на деле ничего не происходит. Совсем даже наоборот. Мы серьёзно работали над проектом рыбного рынка в районе Корабельной набережной. И его официальная презентация была уже после известных событий 1 июня 2016 года. Территория эта находится рядом с опорой моста через Золотой Рог. Может, помните проект двухэтажного здания в форме ската?! Изюминкой этого проекта был его «хвост» (ската), который спроектирован как воздушный переход со Светланской непосредственно в сам рынок. Таким необычным и интересным туристическим объектом мог бы стать рыбный рынок.

До презентации этого проекта в городской администрации шла системная работа по оформлению участка под строительство рынка. И в 2016 году на данный земельный участок зарегистрировано право муниципальной собственности, что позволяет уже сейчас начать проектные работы. Так что, полагаю, при большом желании и средствах - рыбному рынку во Владивостоке быть».